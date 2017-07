Wimbledon ONLINE: Rosol byl míček od senzace, Strýcová bojuje

ONLINE: Barbora Strýcová - Naomi Osakaová >>>

ONLINE: Madison Brengleová - Petra Kvitová >>>

Madison Brengleová - Petra Kvitová - 17:00 Zobrazit online přenos

ONLINE: Jiří Veselý - Fabio Fognini >>>

Jiří Veselý - 2 Fabio Fognini - 2 Zobrazit online přenos

Kvalifikant Rosol v utkání tvrdých servisů vedl 2:1 na sety, ale levou rukou hrající Müller, vítěz z Hertogenbosche a semifinalista v Queen's Clubu, dokázal srovnat.

V rozhodující sadě měl Rosol za stavu 6:5 i díky dvěma dvojchybám soupeře dva mečboly, jenže nedostal šanci je proměnit. Müller při obou dobře servíroval a při druhém si pomohl i jedním ze svých 45 es, které v souboji nastřílel.

Rozhodnutí padlo za stavu 7:7. Rosol nejdříve odvrátil dva brejkboly, ale při třetím vyhodil dobíhaný míč mimo kurt a Müller zápas dopodával.

Juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2010 Kristýna Plíšková vedla nad Sakkariovou (101. hráčkou žebříčku WTA) 7:6 a 4:1 a měla dva brejkboly. Ani jeden ale nevyužila, pustila skvěle se pohybující soupeřku do hry a sama situaci neunesla.

Ve druhém setu prohrála pět her v řadě a pak na pět minut zmizela na toaletu. Po návratu se zdálo, že by mohla myslet na výhru, ale opakovala se situace z první sady. Za stavu 2:1 nevyužila česká hráčka dva brejkboly a pak sama přišla o servis. Ještě měla šanci vrátit se do zápasu, ale nezužitkovala ani náskok 40:0 při servisu Sakkariové za stavu 3:4. Celkem v utkání využila jen dva brejkboly ze čtrnácti.

Nadšeně bojující Sakkariová, která v 1. kole vyřadila Kateřinu Siniakovou, proměnila mečbol svým třetím esem. Zápas trval bez dvou minut dvě a půl hodiny.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 31,6 milionu liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Lorenzi (32-It.) - Zeballos (Arg.) 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (10:8), 7:5.

Dvouhra - 2. kolo:

Bautista (18-Šp.) - Gojowczyk (Něm.) 6:2, 6:1, 3:6, 6:3,

Tsonga (12-Fr.) - Bolelli (It.) 6:1, 7:5, 6:2,

Querrey (24-USA) - Basilašvili (Gruz.) 6:4, 4:6, 6:3, 6:3.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Cibulková (8-SR) - Bradyová (USA) 6:4, 6:4,

Azarenková (Běl.) - Vesninová (15-Rus.) 6:3, 6:3,

Watsonová (Brit.) - Sevastovová (18-Lot.) 6:0, 6:4,

Konjuhová (27-Chorv.) - Beguová (Rum.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3.

Čtyřhra - 1. kolo:

Voráčová, Ninomijaová (ČR/Jap.) - Boserupová, McHaleová (USA) 6:1, 6:2,

Hradecká, Siniaková (5-ČR) - Muhammadová, Towsendová (USA) 6:4, 7:6 (8:6).

Uragán! Do druhého kola Wimbledonu postoupilo všech pět českých tenistů