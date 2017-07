Nadalův skalp? Dva sety, které stály za to, těšila Berdycha příprava na Wimbledon

Jak jste spokojený s hrou a výsledkem proti Chardymu?

„Určitě jsem spokojený. Chardy rozhodně nebyl jednoduchý soupeř do prvního kola. O to větší radost mám z výkonu i z postupu. Byl to docela dobrý den.“



Kde se utkání lámalo?

„Důležitý byl tiebreak. Je fajn vést 2:1 na sety s člověkem, který je rozjetý, výborně servíruje a celkově hraje uvolněně. Pak měl ještě brejkbol v závěru čtvrté sady. Mohl se lehce chytit, ale odvrátil jsem ho, zahrál jsem dobrou výměnu a pak už jsem si to pohlídal.“



V exhibici před Wimbledonem jste porazil Nadala. Znamená to pro vás něco?

„Jo, bylo na něm vidět, že si chce zahrát, protože za poslední roky zápasů na trávě moc neabsolvoval. Takže k vidění nebyly nějaké srandičky, ale docela kvalitní zápas. Dva sety, které stály za to. A měl jsem z nich dobrý pocit.“



Jak jste byl spokojený s přípravnými turnaji ve Stuttgartu a londýnském Queensu, kde jste dvakrát těsně podlehl Lopezovi?

„To se na trávě stává, že prohrajete o tak malinké kousky. Bohužel. Ale zatím je na trávě všechno fajn.“