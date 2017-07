Další průšvih. Končí Plíšková, Šafářová i Allertová, dál jde jen Berdych

Favoritka Karolína Plíšková prohrála na trávě ve Wimbledonu již ve druhém kole. Turnajová trojka v All England Clubu podlehla slovenské tenistce Magdaléně Rybárikové 6:3, 5:7 a 2:6, zatímco Lucie Šafářová nezvládla dobře rozehraný zápas s Američankou Shelby Rogersovou a prohrála 7:6, 4:6 a 3:6. Jako jediný z českých hráčů postoupil do třetího kola Tomáš Berdych, který si s Američanem Ryanem Harrisonem poradil 6:4, 6:3, 6:7 a 6:3.

Přes brzké vyřazení se Plíšková může stát první českou světovou jedničkou. Pokud loňská finalistka Němka Angelique Kerberová vypadne před finále a Rumunka Simona Halepová nedojde do semifinále, posune se Plíšková do čela žebříčku WTA.

Minulý týden sice pětadvacetiletá Plíšková triumfovala na trávě v Eastbourne, ve Wimbledonu se jí ale dlouhodobě nedaří. V Londýně vypadla popáté ve 2. kole a při své premiéře v roce 2012 skončila již v 1. kole.

Adam Pavlásek nedokázal potrápit Srba Novaka Djokoviče s trojnásobným vítězem londýnského grandslamu prohrál jasně 2:6, 2:6 a 1:6. Skončila také Denisa Allertová po prohře s Chorvatkou Petrou Martičovou 1:6, 4:6. O postup do třetího kola ještě hraje Lucie Šafářová.

Plíšková před zápasem říkala, že Rybáriková je na druhé kolo nejtěžší možný los, dlouho se ale zdálo, že kráčí za postupem. První set získala 6:3 a ve druhém se jí povedl brejk na 3:2. Slovenka, která se vrací po dvou operacích, hraje letos na trávě skvěle, což potvrdila. České hráče se vyrovnala razancí a do hry se dostala brejkem na 3:3.

Podruhé si Plíšková prohrála servis v desáté hře, v které za stavu 30:15 poslala dvě smeče po sobě do autu. Po další chybě druhý set ztratila.

Na Plíškovou se přišel podívat i slavný Australan Rod Laver a viděl, jak na začátku nevyužila brejkbol na 2:1 a vzápětí sama přišla o podání. Sice získala brejk zpět na 2:3 a o pauze si četla rady z "taháku", ale ve zbytku utkání proti lepšící se a odhodlaněji hrající Rybárikové už game nezískala.

Berdych nezaváhal

Loňský semifinalista Berdych se v utkání s Harrisonem mohl opřít o servis a nastřílel 19 es. Jedenáctý nasazený hráč měl šanci duel ukončit už ve třetím setu, ale nejprve ztratil vedení 5:3 a ve zkrácené hře za stavu 8:7 nevyužil při Američanově podání mečbol.

"Na konci třetího setu jsem si vybral jediný slabší game. Jinak si myslím, že to bylo dobrý utkání a zvládl jsem to od začátku do konce dobře," řekl.

Příštím soupeřem českého tenisty bude Španěl David Ferrer, s kterým má bilanci 7:8. Jediný dosavadní vzájemný duel na trávě před jedenácti lety ve Stuttgartu prohrál.

"Travař to ale není. Hru má nepříjemnou, ale zatím neměl pořádný test. Porazil Gasqueta, ale ten se v šatně chudák ani nemohl pořádně posadit a pak odehrál tři gamy. Známe se, těším se a mohlo by to být dobrý," řek Berdych.

Šafářová mohla po úspěšném tie-breaku první sady rozhodnout zápas ve druhém setu. Vedení 3:1 ale neudržela a rozhodující sada už byla záležitostí Rogersové. Pro českou tenistku je to nejhorší výsledek ve Wimbledonu od roku 2013, kdy rovněž vypadla ve druhém kole. O rok později byla v semifinále a v letech 2015, 2016 v osmifinále.

Pavlásek neměl s Djokovičem šanci

Pavlásek, až 136. hráč světa, nedokázal odolávat hře bývalé světové jedničky. Djokovič udal tón brejkem v první hře a Pavlásek pak o podání přišel ještě šestkrát. Předvedl pár hezkých úderů, ale Srb se nemusel cítit ohrožen.

"Byla to pro něj velká šance a určitě umí zahrát lépe než dnes. Já brzy získal rytmus, herní pohodu a odehrál dobrý zápas," řekl Djokovič.

Jediný brejkbol měl Pavlásek ve třetím setu za stavu 1:2 a fanoušci na dvorci číslo jedna byli rádi, že má favorit trošku problém. Djokovič si ale poradil dobrým servisem, po kterém skončil return českého mladíka daleko za základní čarou.

Utkání v dalším horkém dni v Londýně trvalo jen hodinu a 33 minut. Pavlásek zápas při druhém mečbolu soupeře ukončil dvojchybou. "Chtěl jsem hrát trošku vyrovnaněji, ale dal mi na frak. Byla to škola hrou. Dobrá zkušenost a motivace, abych se s ním potkal znovu a předvedl rozhodně lepší výkon," řekl Pavlásek.

Federer smetl Lajoviče

Sedminásobný šampion Roger Federer postoupil do třetího kola tenisového Wimbledonu po výhře 7:6, 6:3 a 6:2 nad Dušanem Lajovičem ze Srbska. Dál jde také světová jednička Angelique Kerberová z Německa, která porazila Kirsten Flipkensovou z Belgie dvakrát 7:5.

Federer měl s Lajovičem problémy jen v úvodní sadě, kterou rozhodl až v tie-breaku. Poté si třetí hráč světa došel pro 316. vítězství na grandslamu, čímž vyrovnal rekord Američanky Sereny Williamsové. V dalším kole narazí Federer na Mischu Zvereva z Německa, s nímž ve čtyřech dosavadních zápasech neztratil ani set. Letos je čeká už třetí vzájemný duel.

Kerberová ani ve druhém vystoupení v All England Clubu neztratila set, na vítězství se ale tentokrát nadřela. Ve druhé sadě promarnila vedení 5:3 a dovolila Flipkensové srovnat. Její další soupeřkou bude Američanka Shelby Rogersová, která po výhře 6:7, 6:4 a 6:4 vyřadila českou tenistku Lucii Šafářovou.

Muži:



Dvouhra - 2. kolo:



Djokovič (2-Srb.) - Pavlásek (ČR) 6:2, 6:2, 6:1,

Dimitrov (13-Bulh.) - Baghdatis (Kypr) 6:3, 6:2, 6:1,

Ferrer (Šp.) - Darcis (Belg.) 3:0 skreč.

Thiem (8-Rak.) - Simon (Fr.) 5:7, 6:4, 6:2, 6:4,

Monfils (15-Fr.) - Edmund (Brit.) 7:6 (7:1), 6:4, 6:4,

Sela (Izr.) - Isner (23-USA) 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7, 7:6 (7:5), 6:3,

M. Zverev (27-Něm.) - Kukuškin (Kaz.) 6:1, 6:2, 2:6, 3:6, 6:4,

Gulbis (Lot.) - Del Potro (29-Arg.) 6:4, 6:4, 7:6 (7:3),

Mannarino (Fr.) - Sugita (Jap.) 6:1, 5:7, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2,

Berdych (11-ČR) - Harrison (USA) 6:4, 6:3, 6:7 (8:10), 6:3,

Federer (3-Švýc.) - Lajovič (Srb.) 7:6 (7:0), 6:3, 6:2,

Raonic (6-Kan.) - Južnyj (Rus.) 3:6, 7:6 (9:7), 6:4, 7:5,

A. Zverev (10-Něm.) - Tiafoe (USA) 6:3, 6:4, 6:3,

Donaldson (USA) - Lorenzi (32-It.) 6:4, 7:6 (7:0), 6:7 (0:7), 6:2,

Ofner (Rak.) - Sock (17-USA) 6:3, 6:4, 3:6, 2:6, 6:2,

Ramos (25-Šp.) - Rubljov (Rus.) 7:5, 6:7 (6:8), 4:6, 6:3, 6:4.



Ženy:



Dvouhra - 2. kolo:



Kuzněcovová (7-Rus.) - Makarovová (Rus.) 6:0, 7:5,

Vandewegheová (24-USA) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:2,

Hercogová (Slovin.) - Lepchenková (USA) 6:7 (2:7), 6:2, 6:2,

Curenková (Ukr.) - Golubicová (Švýc.) 6:1, 2:6, 6:3,

Rybáriková (SR) - Karolína Plíšková (3-ČR) 3:6, 7:5, 6:2,

Martičová (Chorv.) - Allertová (ČR) 6:1, 6:4,

A. Radwaňská (9-Pol.) - McHaleová (USA) 5:7, 7:6 (9:7), 6:3,

Riskeová (USA) - Mladenovicová (12-Fr.) 2:6, 6:4, 6:4,

Muguruzaová (14-Šp.) - Wickmayerová (Belg.) 6:2, 6:4,

Dijasová (Kaz.) - Arina Rodionovová (Austr.) 6:4, 7:6 (7:4),

Cirsteaová (Rum.) - Matteková-Sandsová (USA) 4:6, 7:6 (7:4) skreč.

Rogersová (USA) - Šafářová (32-ČR) 6:7 (4:7), 6:4, 6:3,

Kerberová (1-Něm.) - Flipkensová (Belg.) 7:5, 7:5,

Bacsinszká (19-Švýc.) - Kučová (SR) 6:1, 6:0,

Kontaveitová (Est.) - Kasatkinová (29-Rus.) 6:3, 6:2,

Wozniacká (5-Dán.) - Pironkovová (Bul.) 6:3, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:



J. Murray, Soares (3-Brit./Braz.) - Jebavý, Veselý (ČR) 7:6 (9:7), 6:2, 6:4.

Hlaváčková, Babosová (4-ČR/Maď.) - Boulterová, Swanová (Brit.) 6:2, 7:5.