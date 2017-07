Řádění na Wimbledonu. Talent z Ruska házel po sudí drobné

Mladý ruský tenista Daniil Medveděv si ve Wimbledonu zadělal na problém provokativním chováním k rozhodčí. Senzační přemožitel Stana Wawrinky z pondělního prvního kola ve středu v pěti setech podlehl Belgičanovi Rubenu Bemelmansovi. Prohraný duel končil pořádně naštvaný. Před odchodem do šaten vzal z peněženky mince a hodil je k umpiru. Dotazy, zda to měla být narážka na úplatek, odmítl. Prý udělal hloupost a později se omluvil.

Jednadvacetiletý rodák z Moskvy během utkání nesouhlasil s výroky portugalské rozhodčí Mariany Alvesové. Měl dojem, že Belgičanovi nadržuje. Při zápase byl dokonce pětkrát napomínán, sám žádal výměnu hlavní rozhodčí.

Jeho požadavek byl ale zamítnut a naštvání ruského tenisty postupně ještě vygradovalo. Zvlášť, když vyrovnaný duel nakonec v pěti setech prohrál.

Když si se soupeřem i s rozhodčí po utkání podal ruku a přišel ke své lavičce, otevřel tašku, vzal drobné z peněženky hodil mince sudí pod nohy. Projev své frustrace s odstupem označil za stupidní.

"Měl jsem horkou hlavu a udělal špatnou věc. Omlouvám se," řekl na tiskové konferenci. "Už si ani nepamatuju, co jsem během zápasu řekl. A potom jsem udělal tu hloupost. Nevím proč. Bylo to fakt stupidní. Byl jsem naštvaný, že jsem prohrál zápas. Možná tam byla nějaká špatná rozhodnutí. Ale to se ve sportu může stát," dodal.

Za neuctivé chování mu však hrozí disciplinární trest.