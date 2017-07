Soupeřka vážně zraněné Mattekové: Jsem u tebe, buď silná, zvládneš to!

Bylo to tuctové utkání druhého kola wimbledonské dvouhry. Ostřílená americká tenistka Bethanie Matekková-Sandsová bojovala o postup s rumunskou hráčkou Soranou Cirsteaovou. První set patřil velké kamarádce Lucie Šafářové, která ho ovládla 6:4. Ve druhém už vládla v tiebreaku její soupeřka a o výsledku tak musela rozhodnout třetí sada.

V jejím samotném úvodu se však stala velká sportovní tragédie. Světová jednička ve čtyřhře se při náběhu na síť zřítila na wimbledonský trávník, kde zůstala v obrovských bolestech bezmocně ležet.

Po několika vteřinách se areálem začal rozléhat její zoufalý křik. "Pomozte mi! Prosím, pomozte mi," křičela zoufale dvaatřicetiletá Američanka. Na pomoc jí jako první přispěchala její soupeřka, která zprvu pád Mattekové považovala za neškodné podvrtnutí kolena.

VIDEO: Děsivý monent utkání mezi Mattekovou a Cirsteaovou

Just a devastating scene at Wimbledon as Bethanie Mattek-Sands goes down with an injury. pic.twitter.com/kqY6wQAcbS