Hrůzné zranění Mattekové: Kurty pod palbou kritiky, pomoc přišla pozdě

Byl to moment, na který nikdo z přítomných nezapomene. Bethanie Matteková-Sandsová bojovala o postup do třetího kola Wimbledonu se Soranou Cirsteaovou a utkání musela rozhodnout za stavu 1:1 na sety rozhodující sada.

Hned na jejím počátku však deblová světová jednička podklouzla a s pláčem se zřítila k zemi. "Pomozte mi, prosím, pomozte mi," křičela v bolestech Američanka. Na pomoc jí jako první přispěchala její soupeřka, o chvilku později dorazil i manžel Mattekové Justin a kamarádka Šafářová.



Pětinásobná grandslamová vítězka ve čtyřhře byla několik minut na kurtu ošetřována, poté byla převezena do nemocnice. Krátce na to se však na sociálních sítích i v médiích rozvinula diskuse, která za zraněním Mattekové nevidí jen shodu nešťastných náhod.

VIDEO: Děsivý monent utkání mezi Mattekovou a Cirsteaovou

Debatu rozvířila i francouzská tenistka Kristina Mladenovicová, která stav kurtů kritizovala již po svém prohraném zápase s Američankou Riskeovou.

Jak Mladenovicová tak Riskeová si stěžovaly na vyšlapaná místa kolem základní čáry, která se na kurtu objevovala už během rozcvičování. Po teprve druhém odehraném gamu na nevyhovující stav kurtu obě tenistky upozorňovaly jak hlavního rozhodčího Andrew Jarretta, tak supervisora zápasu.



"Je opravdu neobvyklé, že si obě hráčky stěžují na kurt po dvou odehraných hrách. Žádaly jsme, aby bylo utkání přerušeno, ptala jsem se rozhodčího, co pravidla říkají na situaci, kdy ani jedna hráčka nechce pokračovat ve hře. Sudí mi řekl, že s tím nejde nic dělat, že bohužel musíme pokračovat ve hře," vysvětlovala světová dvanáctka.

"Je možné, že takhle špatný stav se netýkal jen kurtu, na kterém jsem hrála já. Doufám, že to u jiných není takové, ale už jsem slyšela hodně stížností. "Agnieszka Radwaňská, která hrála na kurtu číslo dva, mi jeho stav popsala jako děsivý. Jsem šťastná, že jsem dohrála, aniž bych se zranila. Ve čtvrtek jste viděli, jak hrozná věc se může stát," pokračovala Francouzka.

"Jsem sice zklamaná, že jsem zápas prohrála, ale na druhou stranu můžu být šťastná, že jsem vyvázla bez zranění. Bolí mě kolena, mám je oteklá, jsem unavená, potřebuju si odpočinout. Ale to je nic proti tomu, co se stalo Bethanii. Doufám, že bude v pořádku," dodala Mladenovicová.

Kde byli lékaři?

Kritika tenistek směřuje především na příliš kluzké kurty a vyšlapaná místa kolem základních čar, která maximálně stěžují pohyb. Podle pořadatelů stojí za těžkým povrchem horké londýnské počasí s velkou vlhkostí, jež způsobuje kluzký povrch dvorců.



Vlnu kritiky však organizátoři schytali i za údajný pozdní zásah zdravotníků. "Když jsem viděla koleno Bethanie, zpanikařila jsem. Nikdy jsem nic podobného nezažila, snad jenom ve filmech. Než přišli lékaři, přišlo mi to jako věčnost. Nejdřív tam byl její manžel a můj fyzioterapeut. Volalal jsem o pomoc, ale nikdo další nepřicházel. Trvalo to snad deset nebo patnáct minut. Nechci ani domýšlet, co by stalo, kdyby se jednalo třeba o problémy se srdcem," kritizuje zásah pořadatelů Cirsteaová.

"Všichni víme, že tenis na trávě je více nebezpečný než na tvrdých površích nebo antuce. Ale to, co se stalo ve čtvrtek, byla obrovská smůla. Bethanii přeji jen to nejlepší, chci, aby se brzy vrátila na kurty. Držím ji palce," dodala smutná vítězka zápasu.