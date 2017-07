Berdych spláchnul Ferrera a ve Wimbledonu je v osmifinále

Tenista Tomáš Berdych si při čtrnáctém startu ve Wimbledonu zahraje podeváté osmifinále. Do čtvrtého kola prošel český hráč po výhře 6:3, 6:4 a 6:3 nad Španělem Davidem Ferrerem. Byl to jeho jubilejní čtyřicátý vítězný zápas na trávě v All Engalnd Clubu. Ve čtyřhře uspěl pátý nasazený pár Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou, postup do třetího kola slaví i Andrea Hlaváčková či Barbora Strýcová.