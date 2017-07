PROGRAM Wimbledonu: Poslední český mohykán Berdych vyzve Ferrera

Tenista Tomáš Berdych se v sobotu pokusí vylepšit si letošní grandslamové maximum. Ve třetím kole na trávě ve Wimbledonu ho čeká Španěl David Ferrer a případný postup do osmifinále by byl jeho nejlepším výsledkem v sezoně na turnajích velké čtyřky.

V lednu na Australian Open prohrál ve 3. kole s pozdějším vítězem Švýcarem Rogerem Federerem a na French Open skončil o kolo dříve.

Vloni došel v Londýně až do semifinále a nyní zvládl solidně první dvě kola. V obou hrál čtyři sety, vždy jeden tie-break, zápasy měly shodně 41 gamů a dokonce podle statistik rovněž stejný počet celkem vyhraných bodů (86) a vítězných úderů (47).

"Jo, dobrý. Jsem spokojený. Není vždycky dobrý vyhrávat tři nula, pak přijde někdo lepší, prohrajete set a zpanikaříte, co se děje. V téhle situaci jsem nebyl," řekl jednatřicetiletý Berdych. "Set jsem prohrál, podání taky ztratil. Mám všechno za sebou. Teď už se můžu jenom soustředit, aby to šlo přímočaře," doplnil.

S Ferrerem, který je stejně jako Berdych bývalým hráčem elitní desítky prožívajícím horší období, má bilanci 7:8. Na trávě spolu hráli jen před jedenácti lety ve Stuttgartu a Berdych prohrál. "Travař to ale není, ale hru má nepříjemnou. Už jsme toho spolu odehráli hodně. Mohlo by to být dobrý," řekl jedenáctý nasazený hráč.

Nejlepším výsledkem Ferrera, bývalého finalisty French Open, ve Wimbledonu je účast ve čtvrtfinále, kam postoupil v letech 2012 a 2013