Wimbledon ONLINE: Berdych - Ferrer, zůstane poslední Čech ve dvouhře?

Tenista Tomáš Berdych se v sobotu pokusí vylepšit si letošní grandslamové maximum. Ve třetím kole na trávě ve Wimbledonu ho čeká Španěl David Ferrer a případný postup do osmifinále by byl jeho nejlepším výsledkem v sezoně na turnajích velké čtyřky. Zápas sledujte ONLINE na iSport.cz. Ve čtyřhře uspěl pátý nasazený pár Lucie Hradecká s Kateřinou Siniakovou, postup do třetího kola slaví i Andrea Hlaváčková.