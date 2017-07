Navrátilová o Plíškové: Vypadala flegmatická, musí se nějak vyhecovat

PŘÍMO Z LONDÝNA | Do Londýna na Wimbledon letěla Martina Navrátilová výjimečně z Prahy a na redaktora Sportu se usmívala: „Mohl by to být dobrý ročník pro Čechy, co?“ Ve čtvrtek stála na wimbledonské terase, rozmlouvala s Leandrem Paesem, polibkem ji přišel pozdravit i Petr Korda. A na české novináře ukázala zklamaně palec dolů. Stále je hodně Češkou, stále vnímá, jak si vedou vyslankyně z její rodné země. Tentokrát to nebyla žádná radost.

Komentovala jste zápas Karolíny Plíškové s Magdalenou Rybárikovou. Proč ho česká favoritka ztratila?

„Neměla jiskru. Člověk se musí nějak vyhecovat.“

Plíšková byla brejk nahoře ve druhém setu a měla soupeřku dorazit, že?

„Musí zavřít dveře. Rybáriková využila pět ze šesti brejkbolů a Karolína tři z jedenácti. Nevyužila příležitosti. Poslední set a půl jsem držela dech, jestli zkazí nebo zahraje vítězný míč. Během jednoho gamu tam byly takové výkyvy…. Zahraje dva výborné míče a pak zkazí tři. Člověk neví, jestli to přijde do kurtu nebo ne.“

Rybáriková hrála s větším nadšením?

„Hrála víc atletický zápas, bekhendový slice jí vyšel dobře. Karolína má radši míče výš. A hrála tak, že jste věděl, kam zahraje. Byla předvídatelná. Magda už předem běžela tam, kam míč přijde. Karolína z ní udělala lepší hráčku, než je. Pak si věřila (Rybáriková) a ta (Plíšková) zas měla pochyby.“

A nedokázala se nabudit.

„Ano, bylo to hodně hlavou, prostě se mi zdála flegmatická. Vím, že je kliďas navenek a vevnitř se to vaří, ale někdy se to musí vařit i venku.“

Někteří tvrdí, že Plíšková má ideální hru na trávu. Jenže její ploché údery také soupeřky na tomto povrchu snáz vyblokují a využijí jejich síly ve svůj prospěch.

„To je pravda. A navíc, když odehrávala nízké míče, a musela metr před základní čáru, tak kazila, protože kurt je pro ni moc krátký. Nebo dala do sítě. Nemá extra topspin. Dělala stejný chyby jako Petra Kvitová.“

Proč to nevyšlo Petře Kvitové?

Co by jí poradila ohledně jejího děsivého zážitku?

Neškodí ženskému tenisu, že nikdo nevyčnívá?

