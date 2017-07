Šílené pondělí! Hrají všechny hvězdy, Berdych vyzve Bum Bum Dominika

Tohle už je opravdový Wimbledon. Po tradiční volné prostřední neděli jdou na slavném tenisovém grandslamu do hry všechny hvězdy naráz. Během tzv. Manic Monday (šíleného pondělí) odehrají muži i ženy své osmifinále. Včetně Tomáše Berdycha, kterého čeká střet se světovou osmičkou, Rakušanem Dominikem Thiemem.

Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovič, Andy Murray, Venus Williamsová, Angelique Kerberová nebo Victoria Azarenková musí na kurt. Žádné eso dnes nedostane volno. Po klidném víkendu ve Wimbledonu zostra začínají závěrečná kola.

„Je to hodně skvělého tenisu,“ pochvaluje si Běloruska Azarenková, která se střetne s Rumunkou Simonou Halepovou. „Pořadatelé budou mít problém s termíny, ale myslím, že je to báječné. Zdá se, že fanoušky to baví. Doufám, že uvidí spoustu skvělých zápasů.“

Někteří hráči, včetně Španěla Rafaela Nadala, mají za sebou nezvyklé dva dny volna.

„Není to obvyklé,“ připouští Nadal. „Ale je to tradice, kterou respektujeme. Je to dobré, ale i špatné. Vidíte hrát fantastické hráče, zároveň nemůžete vidět všechny. Když je méně zápasů, můžete jich vidět víc.“

Bum Bum Dominic

Pro českého fanouška bude mít šílené pondělí jasný vrchol v osmifinálovém boji Tomáše Berdycha proti Rakušanu Thiemovi, semifinalistovi nedávného Roland Garros.

„Nebudu favoritem,“ tvrdí Berdych před střetem se světovou osmičkou.

Mladý Rakušan obyčejně exceluje na antuce, když má zeleno pod nohama, nebývá tak silný. V All England Clubu vyhrál pouze pět zápasů proti Berdychovým čtyřiceti.

„Je to hodně dravý kluk, velká výzva. Troufnu si však říct, že jsem v nejlepší možné pozici, v jaké jsem v tomhle stadiu chtěl být,“ prohlásil český tenista.

ONLINE: Tomáš Berdych - Dominic Thiem »

Thiem, nejlepší Rakušan od éry Thomase Mustera, se ohání jednoručným bekhendem a do forhendu buší velkou silou. „Bum, bum“ Dominic, tak se mu přezdívá. Je známý brutálními tréninkovými objemy a abnormálně vysokým počtem turnajů, které objíždí. S nejlepším českým hráčem se potkal jedinkrát, před třemi lety na US Open zvládl proti favoritovi Berdychovi uhrát sedm gamů.

Od té doby se však mnoho změnilo. Ze 45. místa žebříčku vyletěl Rakušan na 8., postupně se zlepšuje na všech površích. Na trávě loni zdolal Federera a vyhrál turnaj ve Stuttgartu, v letošní generálce na Wimbledon v Antalyi ale také dokázal podlehnout 222. tenistovi světa.

Berdych od roku 2010 a velké jízdy do wimbledonského finále, během níž vyřadil Rogera Federera i Novaka Djokoviče, neporazil na trávě hráče z první desítky žebříčku. Do dnešního osmifinále Wimbledonu vyrukuje s cílem tuhle statistiku rozcupovat.