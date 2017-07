Berdych: Pořád můžu hrát dobrý tenis. Jinak bych tady ani nebyl

Jak důležité byly brzké brejky ve třetím a pátém setu, jimiž jste odpověděl na ztrátu z předchozích sad?

"Neměl jsem se z čeho uklidňovat, šance jsem měl i v setech, které jsem prohrál. Ve třetím a v pátém jsem je dokázal využít. O tom tenis je. Já měl po celý zápas šancí víc, sice se hrálo na pět setů, ale i tak to bylo super utkání.“

Jde o zadostiučinění, že jste po slabších měsících zase ve čtvrtfinále grandslamu?

„Určitě to takhle neberu. To zní, jako kdybych tenis dělal pro někoho jiného. Hraju ho hlavně sám pro sebe, kdybych tomu sám nevěřil, že pořád můžu hrát dobrý tenis, už bych tady ani nebyl. Jsem jen rád, že práce, kterou tomu obětuju, se ukázala a výsledky se dostavily.“

Říkal jste, že poslední roky přichází na okruh čím dál víc mladých dravců a je těžší jim čelit. Není to o to lepší pocit prosadit se do posledních kol?

„Lepší pocit než před deseti lety, kdy to bylo poprvé, to rozhodně není. Teď už je to přeci jen poněkolikáté. Samozřejmě z toho mám velkou radost, ale takhle se to srovnávat nedá.“

Je důležité mít ve Wimbledonu spolehlivý servis?

„Tohle je cíl, cítit se dobře, ať už hrajete fotbal, hokej nebo tenis. Proto trénujete, proto si odříkáte a makáte.“

Od kdy se na podání cítíte takhle dobře?

„Od té doby, co jsem začal hrát na trávě. Ta podání bez debat hodně pomůže.“

Nikdy jste ve Wimbledonu neprohrál pětisetový zápas, máte to po dnešku bilanci 6:0. Je to zvláštní?

„Já mám obecně pětiseťáky rád, i dneska jsem měl od rána takový pocit, že by to mohlo být pět setů a mohlo by to dobře dopadnout. Pak si ze mě ostatní dělali srandu, že jsem mu kvůli tomu nechal čtvrtý set, aby se naplnil pocit, co jsem ráno měl.“

Zahrajete si ve Wimbledonu páté čtvrtfinále, šestnácté celkově. Bude v něm zase někdo z velké čtyřky – zřejmě Djokovič. Těšíte se na souboj s elitními hráči?

„Na to jsem zvyklý, snad jenom loni jsem tu hrál čtvrtfinále s Pouillem, ale takové dárky se nestávají každý rok. Nemůžu očekávat nic jiného než Djokoviče. Ale třeba tady jsem si vyzkoušel, že se jeden z těch čtyř dá ve čtvrtfinále porazit.“ (Federera zdolal Berdych v roce 2010)

Je to 10 let, co jste tady hrál první čtvrtfinále. Co to s vámi dělá?

„Je to doba. Člověku se to nepovedlo jen dvakrát a pak nic. Tohle ale docením až časem.“