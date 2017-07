Berdychova show. Skvělé výměny, hádky se sudím i šťastná Ester

Berdych si poradil proti hráči světové desítky v téměř tříhodinové bitvě. V zápase stihl famózní výměny, vzrušenou debatu se sudím i projevit velké emoce, když slavil postup do čtvrtfinále a vychutnával si triumf se svými nejbližšími.

Na tribuně tleskal Berdychův celý tým s rodiči i manželkou Ester. Ta po důležité výhře, díky níž si Berdych znovu zahraje velké čtvrtfinále na grandslamu, okouzlila fotografy úsměvem od ucha k uchu.

"Tenis hraju hlavně sám pro sebe. Kdybych tomu sám nevěřil, že pořád můžu hrát dobře, už bych tady ani nebyl. Jsem jen rád, že práce, kterou tomu obětuju, se ukázala a výsledky se dostavily," pochvaloval si ostřílený hráč.

Vyrovnaný duel přinesl i dohadování s rozhodčím. Za stavu 4:5 ve druhé sadě po úderu Thiema trefil Berdych síť, ale lajnový křikl mladému Rakušanovi aut.

Jestřábí oko ukázalo míč jako dobrý a hlavní sudí ohlásil výhoda Thiem. Berdych se rozčílil, protože si myslel, že by se měla výměna opakovat. "Strašné rozhodnutí. Podívejte se na skóre. Co to děláte? Nikdo o vás nemluví, tak se ukážu. Perfektní práce!" říkal ironicky.

„Jsou na něm vidět emoce. Míč byl pro něj i pro rozhodčího velice sporný, ale šel do toho, neztratil koncentraci a další míček dal eso," vykládal pro iSport.cz kapitán českého daviscupového týmu Jaroslav Navrátil. "Je to úplně jiný Berdych, než na předchozích tunajích. Po úspěšných brejcích i gamech zatíná pěst, je vidět, že chce, hraje uvolněně a předvádí velmi dobrý tenis."

Thiem nedal Berdychovi nic zadarmo, o postup do čtvrtfinále musel bojovat do posledního míčku. S českým tenistou předvedli na travnatém dvorci několik skvělých výměn, kdy šel míček klidně čtrnáctkrát, patnáctkrát přes síť.

"Byl to kvalitní zápas z obou dvou stran. Tomáš velice dobře servíroval, což je na trávě důležitý předpoklad, podáním si pomáhal v důležitých chvílích. Thiem mě také překvapil, doposud pro něj tráva nebyla tak dobrým povrchem, prohrával na ní. Dneska ale byl velice vyrovnaným soupeřem a Tomáše strašně trápil," hodnotil Navrátil.

Pokud vše půjde podle papírových předpokladů, v dalším kole narazí Berdych na obávaného Srba Novaka Djokoviče. S Djokovičem má bilanci 2 výhry a 25 porážek, naposledy ho zdolal v roce 2013.

"Djokovič je na trávě jinačí hráč než Thiem, je o třídu lepší. Ale Tomáš přes tu negativní bilanci šanci určitě má. Věří si, naopak Djokovič sice vyhrává, ale tak nemastně, neslaně," všiml si Navrátil.

Ve Wimbledonu postoupil Berdych do čtvrtfinále už popáté, v grandslamové kariéře pak celkem pošestnácté. Sní o tom, že zopakuje svou dosud jedinou finálovou účast na grandslamu. V roce 2010 si o titul zahrál s Rafaelem Nadalem a prohrál 0:3 na sety.