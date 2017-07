Nadalův pech: Narazil hlavou do dveří, prohrál, loučil se však jako král

Nebylo co řešit. Rafael Nadal šel do osmifinálového zápasu s lucemburským tenistou Gillesem Müllerem v roli jasného favorita. Světová dvojka neztratila včetně suverénní jízdy za desátým titulem na French Open 28 setů v řadě a měla to potvrdit i proti přemožiteli Lukáše Rosola. Nestalo se. Čtyřiatřicetiletý Müller svého soka dokonale zaskočil, vyhrál v pětisetové bitvě a slaví svůj životní úspěch.

Byl kousíček od vyřazení. Gilles Müller odvracel ve druhém kole Wimbledonu proti Lukáši Rosolovi hned dva mečboly, českého bojovníka nakonec v pětisetové bitvě udolal. Ani on sám asi nečekal, že tím teprve nastartoval svoji jízdu turnajem.

V dalším kole vyřadil ostřílený Lucemburčan Brita Bedeneho, ale především v osmifinále dvojnásobného vítěze Wimbledonu Rafaela Nadala. Jakoby však chtěl tenisový osud antukovému králi naznačit už před zápasem, že na zeleném podkladě vládnout tentokrát nebude.

První pomyslnou ránu schytal totiž již před zápasem, když se v tunelu dle svého zvyku poctivě rozcvičoval. Při výskocích však jaksi zapomněl, že se nad ním tyčí rám dveří, od kterého také dostala jednatřicetiletá legenda tvrdý úder.

Rána to byla tak silná, že vyrušila i před ním stojícího Gillese Müllera, který se také s údivem ohlédl, cože se to za ním děje. Po krátkém Nadalově vysvětlení přešli oba celou situaci s humorem a vyrazili do boje.

Další rány, tentokrát čistě tenisového charakteru, už Nadal schytal na kurtu. Úvodní dva sety s výborně hrajícím Müllerem prohrál 3:6, 4:6. Až poté se rodák z Mallorky probral a stejným poměrem vyhrál následující dvě sady. O všem rozhodl dvě hodiny a patnáct minut trvající třetí set, který pro sebe v poměru 15:13 urval v životní formě hrající Müller.

"Měl neskutečný servis," okomentoval stručně výkon svého levou rukou hrajícího soupeře Nadal. I přes šokující porážku se však s diváky v All England Clubu rozloučil jako šampion. Poté, co si zklamaně zabalil své věci, počkal na svého soupeře a společně se vydali za bouřlivých ovací publika do útrob stadionu.

Španěl se cestou ještě zastavil, aby fanouškům rozdal několik podpisů. Nadšený aplaus tribun však paradoxně patřil více poraženému tenistovi než wimbledonskému čtvrtfinalistovi.

Mimochodem, Gilles Müller je v čtyřiatřiceti letech na 26. místě žebříčku, což je také jeho životním maximem. A tím to rozhodně končit nemusí. Dalším soupeřem skvěle podávajícího Lucemburčana bude další servisman a grandslamový šampion US Open z roku 2014 Marin Čilič.

Class in defeat.



After a titanic contest, Rafael Nadal waits to walk off court with opponent Gilles Muller#Wimbledon #ManicMonday pic.twitter.com/1URgEVS9sG — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2017

