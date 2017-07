Djokovič si poradil s Mannarinem, ve čtvrtfinále se utká s Berdychem

Soupeřem Tomáše Berdycha ve středečním čtvrtfinále Wimbledonu bude bývalý první hráč světa Novak Djokovič. Srbský tenista v dohrávaném osmifinále porazil pod zataženou střechou na centrkurtu Francouze Adriana Mannarina 6:2, 7:6 a 6:4. Světovou jedničkou se dnes může stát Karolína Plíšková a to za předpokladu, že Simone Halepová prohraje svůj čtvrtfinálový souboj s domácí Johannou Kontaovou. Utkání sledujeme na iSport.cz ONLINE.

Utkání druhého nasazeného Djokoviče s Mannarinem se nestihlo odehrát v pondělí, kdy se kvůli předchozím dlouhým zápasům na kurt vůbec nedostali.

"Celý den jsme čekali, bylo to náročné, ale tak to je. Jsem rád, že se hrálo na centru a mohlo se hrát bez ohledu na počasí. Mám to za sebou a budu se soustředit na další zápas," řekl Djokovič, který má ve svém trenérském týmu Američana Andreho Agassiho, vítěze Wimbledonu z roku 1992.

Po osmi slunečných dnech se dnes nad Londýnem zatáhlo a zapršelo. Proto byla střecha nad centrkurtem zatažena. Djokovič začal dobře, ale už po třech gamech a vedení 3:0 si vzal čas na ošetření a po diskusi s lékařem dostal prášky. "Je to věc, co se mi vrací, ale je důležité, že s tím můžu hrát," řekl Djokovič po zápase.

Během utkání se občas tvářil, že mu není nejlépe a něco ho trápí, ale první set zvládl bez problémů. Ve druhém přišel o náskok a set získal v tie-breaku. K zisku třetí sady, v které si nechal ošetřovat pravé rameno, mu stačil jeden brejk.

Djokovič zatím netratil v turnaji set. V úvodním kole mu po první sadě vzdal Slovák Martin Kližan a ve druhém si snadno poradil s Adamem Pavláskem. Ve čtvrtfinále Wimbledonu je již podeváté v kariéře.

"Cítím se tu dobře a mám motivaci dojít co nejdále. Je to jeden z mých neoblíbenějších turnajů," řekl Djokovič, který před Wimbledonem vyhrál turnaj v Eastbourne.

Muguruzaová je podruhé v semifinále

Španělská tenistka Garbiňe Muguruzaová si podruhé zahraje semifinále Wimbledonu. Den po výhře nad nasazenou jedničkou Němkou Angelique Kerberovou vyřadila Rusku Světlanu Kuzněcovovou po setech 6:3, 6:4. Na londýnské trávě byla Muguruzaová předloni ve finále, z grandslamů už má titul z loňského Roland Garros na antuce.

Třiadvacetiletá Španělka v pondělí přehrála Kerberovou ve třech setech a rozhodla o tom, že Němka přijde o první místo ve světovém žebříčku. Dnes bez ztráty servisu a už počtvrté v řadě si poradila s Kuzněcovovou. O finále bude Muguruzaová hrát buď s CoCo Vandewegheovou z USA, nebo se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou.

Dvouhra - 4. kolo:



Djokovič (2-Srb.) - Mannarino (Fr.) 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.



Smíšená čtyřhra - 3. kolo:



J. Murray, Hingisová (1-Brit./Švýc.) - Jebavý, Hradecká (16-ČR) 6:3, 6:4.