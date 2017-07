Z Plíškové bude světová jednička! Splnil se mi sen, vzkázala na dálku

Plíšková bude mít na kontě v novém vydání žebříčku dvouhry 6855 bodů. Kerberová neobhájila body za loňské finále a s 5957 body se propadne. Halepová bude mít díky účasti ve čtvrtfinále 6670 bodů a zůstane druhá.

Česká tenistka litovala, že si radost z velkého úspěchu nemohla vychutnat v akci. „Ideální je podpořit to zároveň nějakým skvělým výsledkem přímo na kurtu, ale stát se světovou jedničkou je ukazatelem dlouhodobé výkonnosti, ne jen jednoho povedeného turnaje," uvedla Plíšková v tiskovém prohlášení.

Pocity v pozici nastupující světové jedničky si užívala v Monaku, kde se chystá na další část sezony. "Jsem nesmírně šťastná, splnil se mi sen. Vzpomínám na své první tenisové krůčky, tohle je meta, na kterou chce dosáhnout každý, kdo tenhle sport miluje.“

Posun Plíškové vzhůru okomentoval i wimbledonský šampion Jan Kodeš. "Samozřejmě je to hezký. Hraje celý rok vyrovnaně, asi má z těch holek nejvyrovnanější výsledky, tak si to zaslouží," řekl Kodeš. "Teď bude o to těžší to obhájit a udržet," dodal.

Světovými jedničkami byli z českých tenistů dosud jen Ivan Lendl a Martina Navrátilová, ale té se to povedlo už v barvách USA, kam emigrovala v roce 1975. O československé občanství přišla a získala ho zpět až o 33 let později.

Djokovič si vybojoval čtvrtfinále s Berdychem

Soupeřem Tomáše Berdycha ve středečním čtvrtfinále mužské dvouhry bude bývalý první hráč světa Novak Djokovič. Srbský tenista v dohrávaném osmifinále porazil pod zataženou střechou na centrkurtu Francouze Adriana Mannarina 6:2, 7:6 a 6:4.

Utkání druhého nasazeného Djokoviče s Mannarinem se nestihlo odehrát v pondělí, kdy se kvůli předchozím dlouhým zápasům na kurt vůbec nedostali.

"Celý den jsme čekali, bylo to náročné, ale tak to je. Jsem rád, že se hrálo na centru a mohlo se hrát bez ohledu na počasí. Mám to za sebou a budu se soustředit na další zápas," řekl Djokovič, který má ve svém trenérském týmu Američana Andreho Agassiho, vítěze Wimbledonu z roku 1992.

Djokovič zatím netratil v turnaji set. V úvodním kole mu po první sadě vzdal Slovák Martin Kližan a ve druhém si snadno poradil s Adamem Pavláskem. Ve čtvrtfinále Wimbledonu je již podeváté v kariéře.

"Cítím se tu dobře a mám motivaci dojít co nejdále. Je to jeden z mých neoblíbenějších turnajů," řekl Djokovič, který před Wimbledonem vyhrál turnaj v Eastbourne.

Muguruzaová je podruhé v semifinále

Španělská tenistka Garbiňe Muguruzaová si podruhé zahraje semifinále Wimbledonu. Den po výhře nad nasazenou jedničkou Němkou Angelique Kerberovou vyřadila Rusku Světlanu Kuzněcovovou po setech 6:3, 6:4. Na londýnské trávě byla Muguruzaová předloni ve finále, z grandslamů už má titul z loňského Roland Garros na antuce.

Třiadvacetiletá Španělka v pondělí přehrála Kerberovou ve třech setech a rozhodla o tom, že Němka přijde o první místo ve světovém žebříčku. Dnes bez ztráty servisu a už počtvrté v řadě si poradila s Kuzněcovovou. O finále bude Muguruzaová hrát buď s CoCo Vandewegheovou z USA, nebo se Slovenkou Magdalénou Rybárikovou.

Muži:



Dvouhra - 4. kolo:



Djokovič (2-Srb.) - Mannarino (Fr.) 6:2, 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - čtvrtfinále:

Muguruzaová (14-Šp.) - Kuzněcovová (7-Rus.) 6:3, 6:4, V. Williamsová (10-USA) - Ostapenková (13-Lot.) 6:3, 7:5, Kontaová (6-Brit.) - Halepová (2-Rum.) 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4, Rybáriková (SR) - Vandewegheová (24-USA) 6:3, 6:3.

Smíšená čtyřhra - 3. kolo:



J. Murray, Hingisová (1-Brit./Švýc.) - Jebavý, Hradecká (16-ČR) 6:3, 6:4.