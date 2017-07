Kdo je překvapivý kat Nadala? Vyhlášený smolař bez jediného travnatého kurtu

Že jste jméno nejlepšího tenisty v historii Lucemburska slyšeli poprvé? Není divu; Müller si totiž ve středu zahraje teprve druhé grandslamové čtvrtfinále v životě. K tomu prvnímu nastoupil před devíti lety na US Open, kde nestačil na Rogera Federera. Kariéru měl přitom rozjetou slibně - rok 2001 zakončil jako světová juniorská jednička - pak ale přišla dlouhá řada zranění. Proto přicházejí další úspěchy až nyní: i aktuální 26. příčka na žebříčku je jeho dosavadním maximem.

Kromě častých zdravotních problémů, která mu komplikovala kariéru, nemohl spoléhat ani náklonnost štěstěny. Hned pětkrát došel až do finále jednoho z turnajů ATP, pokaždé však odcházel jako poražený. Dočkal se až napošesté letos v Sydney, kde s ním titul oslavila i jeho rodina.

Müller je také teprve druhým tenistou v dějinách své země, který se představil na Grandslamu. Prvním byl Gaston Wampach, dvojnásobný účastník French Open v letech 1946 a 1947. Jeho úspěchu přidává i fakt, že v Lucembursku není ani jeden kurt s travnatým povrchem!

Životní formu v pozdním věku připisuje svému zlepšenému zdravotnímu stavu v posledních letech. „Myslím, že hlavním důvodem, proč se mi daří, je fakt, že jsem schopný odehrát tři roky celou sezonu. To předtím kvůli mnoha zraněním nešlo,“ vysvětloval levoruký sympaťák s dělovým servisem na tiskové konferenci po zápase s Nadalem. „Poslední zranění ale bylo to nejlepší, co mě mohlo potkat,“ soudí. „Kvůli problémům s loktem jsem se nemohl dotknout rakety a tak jsem mohl pracovat na psychické síle,“ dodal po téměř pětihodinové vysilující bitvě se světovou dvojkou.

Nadala postihl těsně před zápasem nepříjemný incident - během poskakování před nástupem na kurt se praštil hlavou o rám dveří. „Možná proto jsem první dva sety získal celkem jednoduše,“ okomentoval to s úsměvem vítěz duelu. Španěl se sice dokázal obdivuhodně vrátit do zápasu a dovést osmifinále do strhujícího pátého setu, senzační obrat už ale nedokonal.

Müller, který během své letošní wimbledonské jízdy čelil dvěma mečbolům Lukáše Rosola, tak zítra může dosáhnout svého životního úspěchu. Proti němu bude stát chorvatský tenista Marin Čilič. Z posledního vzájemného střetnutí z konce června vyšel jako vítěz osmadvacetiletý rodák z Bosny a Hercegoviny.