Navrátil k Berdychovi: S Djokovičem to bude o jeho hlavě. Stačí uvěřit

Co říkáte na Berdychův výkon v osmifinále proti Thiemovi?

„Byl to z obou dvou stran velice kvalitní zápas. Tomáš výborně servíroval, což je na trávě důležitý předpoklad, podáním si pomáhal v důležitých momentech. Thiem mě také překvapil, doposud pro něj tráva nebyla tak dobrým povrchem, prohrával na ní. Teď ale byl velice vyrovnaným soupeřem a Tomáše strašně trápil.“

Dostal se český tenista postupem mezi nejlepších osm tenistů Wimbledonu do laufu?

„Celkově se zklidnil. Od angažování Ivaniševiče (Berdychův předchozí trenér) měl strašně velká očekávání, pak z toho byl trošku zklamaný. Chtěl, ale ono to nešlo, byl svázaný. Teď se mu ulevilo, má nového, velice slušného trenéra. Martin Štěpánek je dobrý trenér, myslím, že jim bude spolupráce fungovat. Výměnu udělal v pravý čas před travnatou částí sezony, která patří mezi jeho nejoblíbenější povrchy. Zatím hraje velice kvalitní tenis.“

Má šanci ve čtvrtfinále proti Djokovičovi?

„Už dřívější duely ukázaly, že s Djokovičem to nebude zápas o Tomášově tenisu, ale o Tomášově hlavě. Když s někým prohraje dvanáctkrát za sebou... On musí věřit tomu, že Djokoviče na trávě může porazit. Ve Wimbledonu to zvládl v roce 2010, je to jeho nejlepší povrch, aby ho porazil nebo alespoň pozlobil. Tomáš v Londýně hraje velice dobře, naopak Djokovič není v takové pohodě. Je to fantastický hráč, bývalý první hráč světa, jeho hra Tomášovi nesedí, spoustu věcí doběhne. Ale na trávě se tolik bránit nedá, když bude Tomáš v pohodě a uvěří tomu, že s ním může uspět, dostane šanci. Do zápasu ale nesmí jít jako poražený s tím, že to bude jen zkoušet.“

Pomůže Berdychovi jeho současné rozpoložení, kdy na kurtu vypadá velice dobře?

„Tomáš je úplně v pohodě, dělá daleko méně chyb, slušně se hýbe a výborně podává. Djokovič je na trávě o třídu lepší hráč než Thiem. Ale Tomáš hraje velice dobře a věří si. Zatímco Djokovič sice také vyhrává, ale jeho zápasy jsou takové neslané, nemastné.“

Věřil jste tomu, že se Berdych zvládne dostat do závěrečných kol na grandslamu?

„Je strašně zkušeným hráčem, na trávě si věří. Po trenérské změně to z něj spadlo, je uvolněný, nemá co ztratit. Předtím měl nějaká očekávání, ale nešlo to, teď se dostal do formy a ještě ve Wimbledonu může prorazit.“

Vsadil byste si na něj jako na celkového vítěze?

„Sázet není to správné slovo. Ale věřím tomu, že ve formě, v jaké hraje, má velkou šanci, aby s Djokovičem uspěl. I když mají takovou bilanci.“

