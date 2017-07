Murray i Djokovič trpěli v bolestech. Po konci museli přiznat, že je to vážné

Murray odpadl v posledních dvou setech proti Američanu Samu Querreymu, Djokovič vzdal na začátku druhého setu nepříznivě se vyvíjející bitvu s Tomášem Berdychem. Spojuje je i to, že jejich zdravotní handicap je dlouhodobějšího rázu a nebude lehké ho vyléčit.

Něco je v nepořádku. Už při výměně stran při tie-breaku na konci prvního setu požádal Djokovič hlavního rozhodčího, aby mu zavolal fyzioterapeuta. Srbský velikán nechal promasírovat loket. Pak prohrál dvě hry druhého setu, zakroutil hlavou a šel Berdychovi podat ruku.

"Loket mě bolí asi rok a půl," promluvil o svém problému. "Snažil jsem se hrát, až doteď to šlo, ale bohužel to dnes byl nejhorší den. Šlo vydržet třicet minut, pak už ne," řekl Djokovič.

Současně uznal, že léčba jeho problému je ve slepé uličce. Specialisté mu v uplynulých měsících doporučovali několik řešení. "Někteří hovořili o operaci, další o jiných řešeních. Ale nikdo neměl jasno, co by se mělo udělat."

Situace se po něj stává čím dál víc nesnesitelnější. "Když to přicházelo a odcházelo, bylo to fajn. Ale když tomu stále přidáváte, už to tak skvělé není," zalitoval. "Čím víc hrajete, tím je to horší. Delší přestávka je něco, co budu nyní velmi vážně zvažovat," nastínil další plány.

Murray byl pod drobnohledem od prvního tréninku před Wimbledonem. Fotografové zachycovali jeho bolestivé projevy až příliš často. Problémy s kyčlí trápí čerstvého třicátníka, který po Djokovičově skreči udrží pozici jedničky i po Wimbledonu, posledních osm let.

Poslední týdny před turnajem cítil větší bolest, dvakrát denně si musel dát ledovou lázeň a pak se dvacet minut věnovat speciálním cvikům. Sám Murray hovořil o tom, že šlo jen o dočasné řešení. Odmítl však popsat konkrétní charakter svých potíží a stejně jako Djokovič nevyloučil delší pauzu. "US Open je za sedm týdnů. Teď se musím poradit. Jestli nejlepší řešení je odpočinek, odpočinu si. Jestli je to trénink a správná rehabilitace, budu to dělat takhle."

Je také smířený s tím, že nejspíš ztratí pozici světové jedničky. "Letos nehraju tak dobře, abych si tam zasloužil být o něco déle. Když o první místo nepřijdu teď, po US Open určitě," přiznal.