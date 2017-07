Federer před semifinále září: Berdyč? To je můj dobrý kamarád

Postupem do semifinále Wimbledonu přes Milose Raonice završil Roger Federer první stovku vítězných zápasů na slavném turnaji. Načne druhou stovku v zítřejším utkání proti Tomáši Berdychovi? Ze všech tradičních tenisových velikánů došel pětatřicetiletý Švýcar nejdál. V All England Clubu z něj září pohoda a už se těší na českého soupeře. „Berdyč je tady znovu, je to můj dobrý kamarád,“ vyslovil v pozápasovém rozhovoru jméno svého nadcházejícího soupeře poanglicku.

Vašich sto výher na Wimbledonu je obdivuhodné číslo. Vnímáte to stejně?

„Nemůžu tomu věřit, je to opravdu hodně. Jsem rád, že mi tělo všechny roky vydrželo. Poslední utkání také hezky vyšlo, bylo příjemné počasí, a dokonce došlo na mexickou vlnu mezi diváky, to na centrálním kurtu nevidíte moc často. Jsem šťastný, že jsem zase v semifinále.“

Navíc Murray, Nadal a Djokovič už vypadli. Jste poslední z tradičních favoritů, kteří zůstali ve hře.

„Pro každého z nás tam bylo nějaké nebezpečí. Doufám, že bude Novak brzy v pořádku, protože skrečoval. Andy také na konci nevypadal moc dobře kvůli zranění, které ho trápí. Snad se oba dají před turnaji v Americe dohromady. Rafa také bojoval až do konce. Je škoda, že nejdou dál, ale máme tu další skvělé příběhy.“

Jak vidíte zbývající semifinalisty?

„Předpokládal jsem, že Čilič tady může jít opravdu daleko a on to dokázal. Querrey tady loni porazil Djokoviče a teď zaslouží uznání, že se mu něco takového povedlo znovu. A Berdyč je tady znovu, je to můj dobrý kamarád. Je hezké vidět jiné kluky. Já jen doufám, že můj sen bude žít dál.“

Vypadá to, že jste v hodně dobré formě. Na čem potřebujete pracovat?

„Těší mě, jak tady hraju. Vždycky to může být lepší, ale také o dost horší. Necítíte se každý den stejně a také se mění podmínky kolem vás. Už třeba není takové horko a povrch není tak rychlý jako první týden. Nemůžete být nejlepší každý den, ale musíte si být jistí, že váš průměrný výkon je nejvyšší možný.“