Žádné pochyby, Tomáš si musí na Federera věřit, říká kouč Štěpánek

Vrácená radost z tenisu a víra ve vlastní síly může dovést Tomáše Berdycha do finále Wimbledonu. Jeho nový kouč Martin Štěpánek ví, že nebude snadné vzít v pátečním semifinále na trávě v All England Clubu Švýcaru Rogeru Federerovi vítr z plachet, ale nemožné to není.

Na čtvrtečním tréninku hrál kouč Štěpánek jako většinou předtím sám s Berdychem. "Výborné podání," houkl několikrát přes síť po ráně svého svěřence. Servis je Berdychovou výsadou v turnaji a proti Federerovi bude znovu základním kamenem.

Po hodinovém tréninku si spolu plácli u sítě a v dobrém rozpoložení zamířili do šatny. Odpoledne si připraví plán, i když základ je daný. "Není na tom nic složitého, tedy v teoretické rovině. Je třeba být co nejvíc agresivní a věřit si. Jakmile začnete mít trošku pochyby, dostane se do válce a už se z toho nedá jít ven. I když se Tomášovi něco nepovede, musí věřit v plán, co bude dělat. To je klíč," řekl Štěpánek.

Sedminásobný vítěz Wimbledonu Federer neztratil v turnaji ani set. Soupeře doslova ničí a ve čtvrtfinále s Kanaďanem Milosem Raonicem jeho výkon působil až exhibičně. "Je v obrovské pohodě, jako kdyby omládl o deset let," řekl Štěpánek.

Berdych má na Federera zbraně

Bývalý první hráč světa Federer hraje aktivně, diktuje tempo výměn a soupeře nenechá vydechnout. Berdych zkusí jeho aktivitu narušit. "Když soupeři nabouráte jeho klid, začne každý hráč pochybovat. Otázka je, jestli se tam dostane, ale Tomáš zbraně má a bude se snažit, aby tohle trošku malinko zboural," uvedl Štěpánek.

Hráči světové špičky se znají a dobře vědí, že úspěch bude slavit ten, který první převezme taktovku. "Tihle borci, když hrajou mezi sebou, tak první, co je, se snaží tomu druhému sebrat hračky, jak se říká," glosoval Štěpánek. "Tomáš by na to měl být připravený. Záleží, kdo to chytne dřív za správný konec," řekl kouč.

Berdych přijel do Wimbledonu po nevydařené první části sezony. Zmizel poněkud ze světel ramp a zdá se, že mu to pomohlo. "Může se soustředit na svůj tenis a dělá to dobře. Je zkušený a teď to právě využívá," mínil trenér.

Štěpánek je s Berdychem teprve pár týdnů a je rád, že se jednatřicetiletý hráč za krátkou dobu změnil. "Nebyl na tom úplně dobře psychicky a teďka vidím, že ho tenis zase baví. Oči má jak malý kluk, vidí balon takhle veliký a hrozně chce," dodal Štěpánek.