ONLINE: Venus bojuje s Muguruzaovou o wimbledonský titul

Venus Williamsová se dnes ve Wimbledonu pokusí přidat rodinné jméno podvanácté za posledních 17 let na trofej pro vítězku. Sedmatřicetileté americké tenistce se od 15:00 ve finále postaví Garbiňe Muguruzaová, jenž by naopak ráda do seznamu šampionek vrátila po 23 letech španělskou vlajku.