Wimbledon 2017? Kuriózní zápasy, drobné pro sudí, spodní prádlo i agónie

Wimbledon 2017 přinesl celou škálu příběhů, na které se bude vzpomínat • FOTO: sport Je dobojováno! 131. ročník nejslavnějšího tenisového turnaje světa rozdal své poslední trofeje. Ve wimbledonské kronice však zůstane zapsán celou řadou kuriózních a nevšedních událostí. Fanoušci mohli vidět nejen fantastické zápasy, nečekané výsledky, řadu překvapení, ale i celou škálu příběhů, na které se bude vzpomínat. Podívejte se na ty nejzajímavější.

TŘI ČEŠKY V SEMIFINÁLE? Zatímco o třetí jmenované řada expertů pochybovala, o finále už takové spory nebyly. Měly se v něm potkat Karolína Plíšková a po vážném zranění vracející se Petra Kvitová. Realita? Třetí kolo ženské wimbledonské dvouhry se obešlo bez české účasti. Karolína Plíšková, Petra Kvitová i Lucie Šafářová se svorně loučily na druhé soupeřce. I to nakonec lounské rodačce stačilo, aby se později stala díky prohře Simony Halepové v semifinále první českou světovou jedničkou v historii.

VÝHRŮŽKY STRÝCOVÉ Krátce před začátkem Wimbledonu se Barbora Strýcová svěřila s tím, jak dostává po porážkách od některých "fanoušků" vzkazy plné nenávisti a dokonce výhrůžek smrtí. Jako by to plzeňská rodačka přivolala, podobná událost se jí stala hned na začátku Wimbledonu. „Vsadil jsem na tebe spoustu peněz, tak vyhraj, nebo si tě najdu!“ cedil skrze zuby nenávistné věty směrem k Barboře Strýcové mladý výrostek v době, kdy šla česká tenistka ke svému úvodnímu wimbledonskému utkání. "Tohle mi říct před zápasem? Já byla vystresovaná jako prase. Jsou to nechutný věci. Je to ubohý člověk, který tam držel pivo a ještě měl asi něco upito," vyprávěla jednatřicetiletá tenistka po vítězném zápase s Paraguaykou Veronicou Cepedeovou (6:3, 6:3).

PORÁŽKA V 1. KOLE? NUDIL JSEM SE Nebavilo ho to. Nebo mu to prostě nešlo. To je jedno. Australský bouřlivák Bernard Tomic se hned v úvodním kole Wimbledonu postaral o velmi zajímavý zážitek. Bohužel pro něj nesouvisel s jeho skvělým výkonem na kurtu. Spíš naopak. Utkání s německým tenistou Mischou Zverevem jasně za 84 minut projel 3:6, 4:6 a 3:6. A hned poté odrovnal novináře na tiskové konferenci. "Byla to psychická záležitost. Nebyl jsem na zápas připravený mentálně ani fyzicky. Nevím proč. Ale trochu jsem se nudil, abych byl upřímný," říkal Tomic. Prohra ho však opravdu nemrzela, jak dokazují jeho další slova. „Já budu hrát dalších deset let a jsem si jistý, že až skončím, už nebudu muset pracovat," dodal rodák ze Stuttgartu. Za své výroky dostal Bernard Tomic pokutu 15 000 dolarů (344 000 korun).

SMOLNÝ KONEC KVITOVÉ Její příběh vzbudil vlnu emocí po celé tenisové planetě. Petra Kvitová se po děsivém prosincovém přepadení, při kterém byla vážně pořezána na levé ruce, dokázala vrátit na kurty v neuvěřitelném stylu. Po zahřívacím French Open, kde došla do druhého kola, ovládla turnaj v Birminghamu a oprávněně se těšila na svůj neoblíbenější Wimbledon, který dvakrát vyhrála. Odešla však zklamaná a v slzách. Ve druhém kole se o to postarala Američanka Madison Brengleová, která zvítězila ve třech setech 6:3, 1:6, 6:2. Pětinásobnou fedcupovou šampionku však trápil i jiný protivník, než jen její soupeřka na kurtu. "Udělalo se mi nevolno, chtělo se mi zvracet. Žaludek asi nebyl v ideální kondici, možná to bylo i tím, že jsem prostě nemohla, těžko se mi dýchalo," popisovala zdravotní trable, které ji provázely v průběhu třetího setu, Petra Kvitová.

DROBNÉ PRO SUDÍ

O obrovské překvapení se v prvním kole Wimbledonu postaral ruský talent Daniil Medveděv, když vyřadil trojnásobného grandslamového šampiona Stana Wawrinku. A v kole dalším perlil znovu. Tentokrát však jinak, než by asi chtěl. Po skalpu Švýcara se dost pravděpodobně už viděl ve třetím kole, s tím ale vůbec nesouhlasil Belgičan Ruben Bemelmans, který po dramatické pětisetové bitvě zvítězil. Jednadvacetiletý Rus po prohraném mečbolu došel k lavičkám, sáhl do peněženky a směrem k umpirové sudí Mariany Alvesové hodil pár mincí. Na pozápasové tiskové konferenci se však za své chování omluvil. "Bylo to fakt stupidní. Byl jsem naštvaný, že jsem prohrál zápas," kál se Rus. Stejně jako Tomic však nevyvázl bez trestu. Z peněženky musel tentokrát vytáhnout více než jen pár mincí, za své výroky zaplatil 14 500 dolarů (333 000 korun).

VÁŽNÉ ZRANĚNÍ MATTEKOVÉ Byl to šílený moment. Deblová parťačka a velká kamarádka Lucie Šafářové Bethanie Matteková-Sandsová bojovala ve druhém kole Wimbledonu o postup s Rumunkou Soranou Cirsteaovou. Na začátku třetího setu se při náběhu na síť Američance ošklivě podlomila noha a v bolestech se zřítila na zem. „Sorano, pomoz mi, pomoz mi," ozval se zoufalý výkřik deblové světové jedničky. Děsivý moment otřásl i Lucií Šafářovou, která za svojí kamarádkou přispěchala na kurt. I ona skončila v slzách. "Byl to jeden z nejhorších momentů mé kariéry," popsala později brněnská rodačka, která krátce po vážném zranění musela nastoupit k svému zápasu dvouhry. Otřesená Češka utkání nezvládla, s Američankou Shelby Rogersovou prohrála 7:6, 4:6 a 3:6. Vlnu kritiky však schytali především organizátoři turnaje. Lékařská pomoc se k Mattekové dostala až po více než patnácti minutách. A jak hrůzný moment popisovala samotná tenistka? "Slyšela jsem hlasité křupnutí. Myslela jsem, že se zblázním. Byla to velká bolest, jedna z nejhorších, co jsem v kariéře zažila, a už jsem pár zranění měla," říkala. Dvaatřicetiletá Matteková si vykloubila čéšku pravého kolena, přetrhla čéškový vaz a musí podstoupit operaci. O svém návratu však nepochybuje. "Chvilku budu mimo (tenisové dění). Děkuji všem přátelům a fanouškům za podporu," řekla Matteková-Sandsová v krátkém vystoupení, během něhož i plakala.

TMAVÉ SPODNÍ PRÁDLO? FAKT NE! Synonymum pro Wimbledon? Federer! Ano. A ještě? Tradice! Správně. Přesně toho se už dlouhá desetiletí drží organizátoři turnaje s intenzitou hladového klíštěte. A neustoupí ani o krok. Pochopil to i rakouský tenista Jurij Rodionov, který se v zápase druhého kola wimbledonské juniorky musel převléknout. Důvod? Měl tmavomodré spodní prádlo a bylo to holt vidět. "Nejdřív jsem byl hodně překvapený, protože jsem se podíval na mé trenýrky a oni mi s úsměvem řekli, že budu muset hrát bez nich. Asi za pět minut za mnou přišel jeden z podavačů míčků a přinesl mi na výběr ze dvou velikostí. Jedny byly dost veliké, druhé tak střední. Vybral jsem si ty druhé," popisoval netradiční moment s úsměvem Rodionov.

ZRANĚNÍ HVĚZD Spolu s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem patřili k největším kandidátům na wimbledonský titul. Naděje Andyho Murrayho i Novaka Djokoviče však skončily shodně ve čtvrtfinále. Domácí hvězda dohrála po pětisetové bitvě na Samu Querreym, Novak Djokovič zase na Tomáši Berdychovi. Za oběma porážkami však stály kromě kvalitních soupeřů i zdravotní problémy. Murray se potýkal s nepříjemnými bolestmi kyčle, které mu prakticky znemožnily v závěru utkání proti Querreymu uspět. "US Open je za sedm týdnů. Teď se musím poradit. Jestli nejlepší řešení je odpočinek, odpočinu si. Jestli je to trénink a správná rehabilitace, budu to dělat takhle," nechtěl více rozebírat své problémy Skot. Novak Djokovič utkání s Berdychem ani nedohrál, po prohraném prvním setu ve druhé sadě za stavu 0:2 zápas vzdal. "Loket mě bolí asi rok a půl. Snažil jsem se hrát, až doteď to šlo, ale bohužel to dnes byl nejhorší den. Šlo vydržet třicet minut, pak už ne," říkal Djokovič.

VÝJIMEČNÉ ČTYŘHRY Obrovská dřina trvající více než čtyři a půl hodiny versus pohodička sfouknutá za necelou hodinku. Tak vypadaly sobotní finálové čtyřhry mužů a žen. Brazilec Marcelo Melo a Polák Lukasz Kubot se s rakousko-chorvatským párem Oliver Marach, Mate Pavič rvali ve druhém nejdelším deblovém utkání wimbledonské historie, než zvítězili po setech 5:7, 7:5, 7:6, 3:6 a 13:11. Delší finále se na trávě v All England Clubu hrálo v historii jen jedno. A mač Jekatěriny Makarovové s Jelenou Vesninovou proti Chan Hao-ching z Tchaj-wanu a Rumunkou Monicou Niculescuovou? Za 54 minut bylo po setech 6:0, 6:0 rozhodnuto. Takový výsledek viděli diváci v All England Clubu naposledy v roce 1953.