Hvězda budoucnosti? Asi tenis trochu umím, usmála se Vondroušová

Jak se slaví první titul na okruhu WTA v sedmnácti letech? Pro Markétu Vondroušovou to asi nebudou nezapomenutelné zážitky. Padla vysílená do auta, které ji vezlo osm hodin do Prahy. Doma v garsonce si jen vyměnila věci a už v pondělí ráno ji čekal odlet do Tampy, aby se připojila k českému fedcupovému týmu. V jednom kole je teď vycházející hvězda, která při startu na druhém turnaji WTA v životě vyhrála ve švýcarském Bielu osm zápasů za sebou včetně toho finálového s Estonkou Anett Kontaveitovou 6:4, 7:6 (6).

Za celou kariéru si vydělala 35 tisíc dolarů, za týden snažení ve Švýcarsku jí přijde šek o ještě osm tisíc tučnější. „Zatím jsem za tituly dostávala tak tisícovku. A teď taková částka. Nevím, co s těmi penězi udělám. Mamka bude vědět,“ usmála se tenistka, jíž bude koncem června teprve osmnáct. A už nyní má našlápnuto do elitní stovky žebříčku, po přelomovém úspěchu vyskočí k 120. místu WTA. Naprosto zaslouženě, vždyť letos vyhrála 40 ze 44 utkání.

V Bielu jste musela absolvovat kvalifikaci a pak Švýcarům celý turnaj vyhrajete coby 233. hráčka světa. Jak si teď připadáte?

„Fakt nevím, co si mám myslet. Ještě jsem to nezpracovala. (smích) Je to super, ale asi mi to dojde až za chvíli. Teď jsem ještě celá rozklepaná ze zápasu. Ale taky hrozně šťastná.“

SHE'S DONE IT!



17 year-old Qualifier Marketa Vondrousova captures her FIRST #WTA Title at @WTABielBienne!



Edges Kontaveit 6-4, 7-6(6)! pic.twitter.com/ABNuafCoOV — WTA (@WTA) April 16, 2017

Po mečbolu jste se objala s jedním z vašich trenérů Zdeňkem Kubíkem. I on vypadal dojatě.

„Byl šťastný jako já. Mám tady navíc ještě celou rodinu, o to je tenhle zážitek lepší, že tu jsme všichni. Mamka seděla v hledišti, nechtěla do boxu, protože byla hrozně nervózní. Takže seděla někde nahoře u střechy a pak přišla, když jsme dohrály. Mám tady ještě ségru, nevlastního tátu, tetu. Jsme jako Hujerovi.“ (smích)

Je pro vás ohromující, co se vám tento týden povedlo, nebo od sebe takové výsledky čekáte?

„Málem jsem vypadla v prvním kole kvaldy, takže takový výsledek je dost nečekaný. (smích) V hlavní soutěži jsem hrála ale už fakt dobrý tenis a myslím si, že ten týden byl fakt skvělý. Taky jsem to měla snazší. Do každého zápasu jsem šla s tím, že nemám co ztratit. Nehrála jsem vůbec pod tlakem, jela jsem si pořád svoji hru. Až dneska konec finále byl trošku horší, ale jinak jsem byla se svým tenisem moc spokojená.“

Tak zase vyhrát rozhodující set finále ze čtyř setbolů, to se také počítá, ne?

„To teda jo. (smích) Na jeden setbol trefila pásku, měla jsem trošku štěstí. Byl to fakt těžký zápas. Ale jsem ráda, že jsem ho zvládla ve dvou setech, protože už jsem byla fakt docela unavená, jela jsem osmý zápas za sebou a měla toho dost. Kdo ví, jak by vypadal třetí set.“

"It's been an amazing week, thank you to everyone for your support. I hope to be back next year!" -Marketa Vondrousova #WTABiel pic.twitter.com/gPe03ydK1o — WTA (@WTA) April 16, 2017

Mluví se o vás jako o hvězdě budoucnosti. Což se lehčeji řekne, než naplní. Dokázala jste sama sobě, že máte před sebou velkou kariéru?

„Já věděla, že se dá hrát s každým. Ale že bych hned mohla vyhrávat turnaje na WTA, to jsem si nemyslela. Ale hrála jsem fakt dobře, takže asi to trochu umím.“ (smích)

Což na vlastní kůži pocítily ve čtvrtfinále a semifinále dvě vaše krajanky Kristýna Plíšková a Barbora Strýcová. Byl o to turnaj zvláštnější?

„Trochu jsem to vnímala, ale zase jsem si to moc nepřipouštěla, že hraju pořád proti Češce.“

Neohromilo vás, že proti vám stojí Barbora Strýcová, čtvrtfinalistka Wimbledonu, mnohonásobná vítězka Fed Cupu?

„Určitě jsem respekt měla, ale snažila jsem se ji pořád tlačit. Ona se tam pak trošku povztekávala, tak jsem se snažila to nevnímat. Konec mi vyšel pěkně, dala jsem hned první mečbol. Takže super.“

Právě Strýcovou vystřídáte ve fedcupovém týmu při semifinále proti USA. Těšíte se na debut?

„Na Floridě se hraje venku na antuce, takže se budu asi chvilku rozkoukávat, ale určitě to bude super. Když dostanu šanci, budu se rvát. Ale je skvělé, že budu vůbec v týmu.“

Antuka je navíc váš silný povrch, ne?

„Vyrůstala jsem na ní, dřív jsem hrála na antuce nejraději, teď je to s betonem tak nastejno.“