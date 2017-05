Plíšková o konci v Praze: Nepo*eru se z toho, ale takhle nechci hrát nikde

Pražský turnaj přišel o nasazenou jedničku a nejlepší hráčku letošního roku za pouhých 98 minut, Karolína Plíšková prohrála 6:7 a 2:6. Na svém výkonu neshledala moc pozitiv. Na antuce jí dělal problém pohyb, antukový turnaj pod otevřeným nebem hrála letos poprvé.

Před narvaným hledištěm, do kterého se řada fanoušků ani nevešla a zůstala zklamaně před branami, podala Plíšková svůj letos nejhorší výkon.

„Nejsem si úplně jistá, zda mi atmosféra, která na tomto turnaji je, nějak pomohla k lepšímu výkonu. Spíš si myslím, že ho zhoršila,“ přemítala tenistka, která si pondělní start domluvila s organizátory.

„V pátek jsem přijela ze Stuttgartu, v sobotu jsem měla volno a v neděli jsem měla jeden trénink. Chtěla jsem hrát hned v pondělí, protože mělo být lepší počasí, než které hlásili na úterý. Možná i to byla chyba. Možná by mi den (tréninku) navíc pomohl, to už se ale bavíme teoreticky. Tento turnaj je pro mě uzavřený a teď už myslím na Madrid,“ řekla odhodlaně.

Věděla, že hodně věcí je v jejích silách udělat jinak, přestože antuka je jejím nejméně oblíbeným povrchem. Taky proto, že na něm hrává jenom pár turnajů v roce.

Plíšková letos na antuce Stuttgart (hala) 1. kolo volno 2. kolo Vandewegheová (23) 7:6, 6:4 3. kolo Siegemundová (49) 7:6, 5:7, 6:3 Praha (venku) 2. kolo Giorigiová (99) 6:7, 2:6

„Na antuce je můj pohyb nejistý. Nejlepší ho mám na betonu. Tam mam pocit, že se mohu zapřít. A to jsem samozřejmě na antuce necítila. Navíc je to ještě dané hrou soupeřky, v jejích úderech není žádná pravidelnost, a vše je tak rychlé, že pohyb a nohy nejdou srovnat. Na antuce je to ještě o to horší, protože nejsem žádný odborník na dokluzy a celkově na pohyb. Pak je to na antuce hodně vidět. Spoustu míčů, které letěly kolem mě, jsem skoro neměla,“ přiznala třetí žena světového rankingu otevřeně.

Ocenila soupeřku, jak si proti ní vedla. Potíže měla po celý zápas s jejím podáním, pod jehož účinností se dostávala pod tlak, navíc když vlastní servis se jí nedařil podle představ.

Domnívala se, že zápas byl ještě o něco delší, než být mohl, kdyby vítězka Giorgiová udržela výkonnost po celou dobu prvního setu. „Ten mi úplně darovala, v něm mohla vyhrát 6:2, nakonec jsem měl spoustu šancí ten set vyhrát,“ uvedla Plíšková.

Zápas jí po dvou turnajových titulech a čtyřiadvaceti vítězstvích přinesl teprve šestou porážku letošního roku. Přestože přišla v Praze, před domácím publikem, v roli nasazené jedničky a na turnaji, kde je jednou z hlavních tváří, dokázala se s výsledkem tenistka z Loun vyrovnat.

„Je to tenis můj a mého týmu, takže právo na to (nepodařený zápas) mám vždycky. Já ale nechci podávat takové výkony ani na antuce, ani na žádném jiném povrchu. Ani proti žádné soupeřce. Dneska se prostě stalo. Určitě se z toho neposeru. Velké turnaje jsou teprve přede mnou, jak Stuttgart, tak Praha měly být spíš přípravou. Nevyšla úplně nejlíp. Musím se ještě zlepšit. Na druhou stranu to byl můj první zápas na antuce venku, ve Stuttgartu (vypadla ve 3. kole, pozn. red.) se hrálo v hale, takže to beru jako zkušenost,“ podotkla.

Nakonec popřála hodně zdaru soupeřce Caroline Wozniacké, která hraje dnes a v pavouku zůstala coby turnajová dvojka nejvýše nasazenou hráčkou. „Pro tento turnaj je dobré, že tady startuje. Snad se tady udrží déle než já,“ pousmála se Plíšková.