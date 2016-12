Když tenisté (hodně) špatně vidí. TOP 10 nejhorších žádostí o „jestřábí oko“

Není bezchybné. A ne každý ho má rád. Jestřábí oko se však už nejen v tenise stalo neodmyslitelnou součástí zápasů. Odchylka je zanedbatelných 3,6 milimetru, a když "jde" do akce, téměř vždy to mezi hráči i fanoušky vyvolá pořádné zvýšení tepu. Jeho absenci si na největších tenisových akcích už téměř nikdo nedokáže představit. Podívejte se na několik případů, kdy žádost o "challenge" vzbudila docela slušné veselí.

"Není stoprocentní, jeho spolehlivost je 99% a to není sto." I jestřábí oko se může splést," argumentoval například proti zavedení moderní technologie legendární Roger Federer. A nebyl sám. Postupem času však i sedmnáctinásobný grandslamový šampion musel přiznat, že postaru to prostě nejde.

První oficiální žádost o "challenge" se uskutečnila na Hopman Cupu v roce 2006, a první grandslamový turnaj, který si mohl tuto vymoženost vyzkoušet, bylo US Open ve stejné roce. A jen pro zajímavost. Premiéru, pokud je o žádost o ověření správnosti výroku čárového rozhodčího, má na svém kontě nizozemská tenistka Michaella Krajiceková.

Od té doby si absenci „jestřába“ tenisová smetánka nedokáže představit. A to dokonce do té míry, že o něj často žádá i na kurtech, kde k dispozici není. A co teprve, když se setmí a technologie nefunguje. Holt bez "jestřábího oka" dnes už ani ránu.

Podívejte se na sestřih deseti momentů, kdy tenisté použili moderní vymoženost navzdory tomu, že míček viděli v zázemí (či v kurtu) snad jen oni sami.

A že se v ukázkách nejčastěji objevuje legendární Roger Federer, není dáno tím, že by na tuto pomůcku on nebo jeho soupeři tak často sázeli, ale spíše proto, že zápasy švýcarské legendy patří k nejvíce sledovaným tenisovým mačům vůbec.

Takže příjemnou zábavu...

VIDEO: TOP 10 NEJHORŠÍCH ŽÁDOSTÍ O JESTŘÁBÍ OKO