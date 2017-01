Kdo nahradí Nadala a další hvězdy? Největší naděje tenisu roku 2017

Zdaleka ještě neřekli poslední slovo. Roger Federer, Rafael Nadal, ale třeba i Tomáš Berdych plánují v nové sezoně 2017 znovu promlouvat mezi nejlepší. Čas ale nezastaví ani oni. Mezi nejužší tenisovou elitu by se v nové sezoně rádi dostali borci, kteří už v té letošní dělali pořádný průvan. Podívejte se na sedm tenistů, o kterých by se v nadcházejícím novém ročníku mohlo hodně psát.

NICK KYRGIOS (Austrálie)

VĚK: 21

NA ŽEBŘÍČKU: 13.

VYHRANÝCH TURNAJŮ: 3

O kom se v právě skončené sezoně 2016 z mladých vlčáků nejvíce mluvilo? Jasná volba. Australský tenista Nick Kyrgios zaujal fanoušky jak svými výkony s raketou, tak i nevybíravým chováním. Rodák z Canberry letos vyhrál tři turnaje, dostal se na své dosavadní maximum, kterým je současné třinácté místo. Ale také několikrát předvedl, proč není mezi tenisty příliš oblíben.

Pro ostré slovo nejde daleko, když se mu nelíbí rozhodnutí rozhodčího či poznámka protihráče, dá to pořadně ostře najevo. A co třeba, když ho zápas nebaví? Tak ho prostě odchodí. Doslova. Naposledy to předvedl na turnaji v Šanghaji, kdy odflákl zápas s Mischou Zverevem. Za to dostal od tenisové federace mastnou pokutu a zákaz činnosti.

"Pokud se jim to nelíbí, tak se na to nemusejí dívat. Ať prostě odejdou. Nic jim nedlužím," reagoval po zápas naštvaný Kyrgios směrem k pískajícím fanouškům. Za své chování se později omluvil.

Právě on by se měl podle odborníků stát jednou z největších hvězd budoucnosti. Pod svá ochranná křídla by si ho rád vzal i legendární Pete Sampras, který uvažuje, že rozšíří řady tzv. "superkoučů".