Věk i vyčerpání. TOP 6 tenistů, kteří ukončili v roce 2016 kariéru

Na kurtech celého světa sklízeli řadu úspěchů, ale soupeře s jménem Čas porazit nemohli. Tak to bylo v tom lepším případě. Další hráči a hráčky mohli mít řadu let na okruhu ještě před sebou, do cesty se jim však postavilo zranění či vážná nemoc. Podívejte se na přehled šesti tenistů, kteří v roce 2016 nebo krátce předtím ukončili kariéru.

Lleyton Hewitt (Austrálie)

Největší osobností, která se v končícím roce definitivně rozloučila s aktivní kariérou, byl bezpochyby Lleyton Hewitt. Australský tenista dosáhl na okruhu absolutního maxima. Na postu světové jedničky strávil osmdesát týdnů, do dnešního dne mu patří primát nejmladšího hráče, který kdy na trůn pro nejlepšího tenistu planety usedl. Stalo se tak v listopadu roku 2001 ve věku 20 let a 9 měsíců.

Australská legenda za svoji kariéru vyhrála třicet turnajů včetně dvou grandslamových, vynikající byl i jako deblista, kde se probil až na osmnácté místo světa. Českým divákům se naposledy představil v březnu minulého roku, kdy v rámci prvního kola Davisova poháru prohrál ve čtyřhře po boku Sama Grotha s českým párem Pavlásek, Veselý.

S kariérou se rodák z Adelaide rozloučil symbolicky na domácím Australian Open v letošním roce, když ve druhém kole prohrál s Davidem Ferrerem. "Je to divný pocit. Aréna Roda Lavera, to je pro mě jako druhý domov. Měl jsem to štěstí, že jsem tu mohl být dvacet let v řadě. Říkal jsem si, že je to perfektní místo, kde ukončit kariéru. Mám z toho husí kůži," loučil se s veleúspěšnou kariérou Hewitt.