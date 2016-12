"Nejklikanější" tenistky roku: Mezi elitou je Plíšková i marná Kanaďanka

Na kurtu jsou ve většině zápasů nezastavitelné, u přízně fanoušků to však mají často těžší než na dvorci. Kromě zájmu televizních společností a dalších médií rozhoduje o oblíbenosti hráčů i hráček i to, kolikrát se jejich jméno objeví v internetových vyhledávačích. Podívejte se na deset tenistek, které si v tomto ohledu vedly v roce 2016 nejlépe. Neztratily se ani české hvězdy.

Ve své zemi patří k nejpopulárnějším postavám nejen mezi sportovci. Viktoria Azarenková už byla světovou jedničkou, dvakrát dominovala na Australian Open. S kariérou se na čas rozloučila po letošním French Open, kde vypadla v prvním kole. Důvod? Těhotenství. V pondělí na sociálních sítích oznámila narození svého prvního potomka. "Je to jízda, těhotenství si užívám. Ale k tenisu se chci určitě vrátit," psala Azarenková.

9. Monica Puigová (Portoriko)

NA ŽEBŘÍČKU: 32.

Jeden turnaj a portorické tenistce Monice Puigové se změnil život. Do té doby sice kvalitní, nicméně nijak zvlášť vyčnívající hráčka patřila "jen" do skupiny budoucích nadějí. Šokujícím vítězstvím na olympiádě v Riu se však navždy zapsala do dějin nejen své země.

Od té doby se však třiadvacetiletá hráčka hledá a ze svých výkonů v Brazílii předvádí jen minimum. Přesto jí senzační tažení v Riu zařadilo mezi nejpopulárnější tenistky sezony 2016.