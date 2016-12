Kvitová vzdala kvůli zranění Hopmanův pohár, nahradí ji Hradecká

Světová jedenáctka Kvitová měla od 4. prosince kvůli únavové zlomenině zánártních kůstek dva týdny ortézu na pravé noze. Absolvovala kondiční soustředění na Lanzarote, kde pracovala pouze s vrchní části těla a nohu nezatěžovala.

Po návratu absolvovala kontrolní vyšetření. "Noha se hojí, ale ne tak rychle, jak bych si přála. Hopman Cup je fantastická akce a je mi líto, že nebudu v Perthu reprezentovat naši zemi," oznámila vítězka soutěže z roku 2012 s Tomášem Berdychem.

Kvitová doufá, že sezonu zahájí v Austrálii. Přihlášená je od 8. ledna do turnaje v Sydney a 16. ledna startuje grandslamové Australian Open. "Příští týden začnu nohu postupně zatěžovat a podle toho se rozhodnu, kdy vstoupím do sezony. Stále počítám, že to bude v Austrálii," vzkázala ČTK nově svěřenkyně kouče Jiřího Vaňka.

Dvojnásobná olympijská medailistka Hradecká si Hopmanův pohár zahraje poprvé. Pavlásek v Perthu hrál loni s Lucií Šafářovou a do finále nepostoupili. V tomto ročníku český pár čekají postupně ve skupině USA, Austrálie a Španělsko.