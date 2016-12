Peťo, pojď! Kvitovou povzbudil bývalý kouč Kotyza i finalisté extraligy

„Petra je ikona prostějovského tenisu, vyhrála dva Wimbledony, a pokud se komukoliv z našeho týmu stane něco tak strašného, logicky nás to zasáhne velmi citelně. My to přepadení odsuzujeme, ale co je nyní nejdůležitější, přejeme Petře brzké uzdravení a aby se co nejdříve vrátila na kurty. To je teď nejpodstatnější. Titul jsme vyhráli pro ni, patří i Petře, to je pro nás důležité,“ hlásil po finále kapitán Prostějova Jaroslav Navrátil.

Vítězové i poražení se po finálovém klání vyfotili společně s transparentem „Myslíme na tebe. Jsme s tebou“ a fotkou Petry Kvitové. O tom, že by se finále nehrálo, ale v Prostějově neuvažovali.

<p>Tři a půl hodiny operoval pořezanou levou ruku Petry Kvitové. Lékař Radek Kebrle z Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou popsal její zranění, průběh zákroku i rehabilitace. Podívejte se ve VIDEU iSport TV!</p>

„Všichni jsme o tom mluvili jak před zápasem, co se stalo, tak během dne, ale finále extraligy je sportovní akce. Musí se to odlišit. Jsem rád, že jsme to dokázali dotáhnout do vítězného konce a vyhráli jsme pro Petru,“ zopakoval Navrátil.

Ten ocenil i bývalého kouče Petry Kvitové Davida Kotyzy. „Měl na sobě triko, že jí fandíme, a to bylo od něho velice dobré gesto,“ uznal nehrající kapitán českého daviscupového týmu. Všichni prý věří, že se Kvitová vrátí tam, kam patří.

„To je to nejpodstatnější, protože když se do jejího osudu vcítíme, jaká je to hráčka, tak patří do světové pětky, pro ni je tohle zranění zbržděním kariéry. Budeme všichni pěvně věřit, že se bude rychle uzdravovat, je to mladá holka, a že se brzo vrátí mezi nás. K tréninku a turnajům.“

Strýcová padla s Kristýnou Plíškovou, prohrál i Veselý

Prostějov kraluje tenisové extralize od roku 2007 (v roce 2009 se soutěž kvůli finále Davisova poháru nehrála) a celkem už vybojovat čtrnáct trofejí.

"Každý rok je pro nás velice prestižní a snažíme se uhájit pozici nejlepšího klubu v České republice. Číslo je fantastické a je to skvělá práce hráčů i zázemí klubu," řekl trenér prostějovského týmu a bývalý pátý hráč světa Jiří Novák v České televizi.

Zpočátku finále ale favorit trošku znejistěl. Slovák Norbert Gomboš sice zajistil první bod, jenže pak překvapivě prohráli Barbora Strýcová i Jiří Veselý. O obrat se následně ve dvouhrách postarali Lucie Šafářová, Adam Pavlásek a Slovák Martin Kližan, rozhodující bod přidali ve čtyřhře mužů Veselý s Kližanem.

O jedno z překvapení se postaral Marek Michalička. Aktuálně 355. hráč žebříčku ATP, který od září trénuje na univerzitě v USA, porazil o tři sta míst výše postaveného Veselého 6:2 a 6:3. "Před pár lety jsem tady zdolal (Němce) Floriana Mayera, ten byl ještě výš než Jirka, takže tohle je můj druhý nejlepší výsledek," řekl Michalička.

Tři sety na výhry potřebovali Pavlásek i Gomboš, naopak jistě zvítězili Kližan i Šafářová, která zvýšila na 4:2 po výhře nad Švýcarkou Stefanií Vögeleovou. "Po dlouhé době jsem si zahrála v hale, protože jsem absolvovala přípravu na Floridě. Je dobré si zahrát zápas před cestou do Austrálie," řekla Šafářová.

Levou rukou hrající Veselý a Kližan zpečetili triumf Prostějova výhrou v deblu nad dvojicí Michalička, Michal Konečný 6:2 a 7:6. "Extraliga je mimořádná a jsem rád, že můžu být u toho," řekl Veselý. Pavlásek s Gombošem vyhráli poté, co hostující pár Vocel, Papík po první sadě skrečoval.

Hráčkou Prostějova je i Petra Kvitová, která obyčejně finále hrává, tentokrát ale v týmu nebyla kvůli únavové zlomenině nohy. Po úterním loupežném přepadení v jejím bytě má navíc pořezanou ruku a po operaci prstů si tenis nezahraje minimálně půl roku.

Sparta postoupila do finále poprvé od roku 2000, kdy podeváté získala titul. Předtím zvítězila například i za pomoci Martiny Navrátilové, Jana Kodeše, Hany Mandlíkové či Renaty Tomanové v letech 1970-1974, 1976, 1978 a v roce 1980.

TK Agrofert Prostějov - TK Sparta Praha 6:2

Gomboš (SR) - Vocel 6:1, 4:6, 6:4,

Strýcová - Kristýna Plíšková 2:6, 6:4, 4:6,

Veselý - Michalička 2:6, 3:6,

Kližan (SR) - Konečný 6:3, 6:3,

Pavlásek - Papík 7:6 (12:10), 4:6, 6:3,

Šafářová - Vögeleová 6:4, 6:2,

Veselý, Kližan - Michalička, Konečný 6:2, 7:6 (7:2),

Pavlásek, Gomboš - Vocel, Papík 6:3 skreč.