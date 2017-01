Top TŘI hvězdy Hopman Cupu. A Češi? Federera a spol. mohou jen překvapit

Přesně před pěti lety mohli čeští tenisté naposledy slavit zisk Hopmanova poháru. Postarala se o to dvojice Petra Kvitová a Tomáš Berdych. I na letošním ročníku měla Českou republiku zastupovat dvojnásobná wimbledonská vítězka, ta se však ještě před útokem zloděje, který ji prakticky zničil právě začínající sezonu, z turnaje kvůli problémům s únavovou zlomeninou zánártních kůstek odhlásila.

Kvitovou nahradí Lucie Hradecká, která bude bojovat po boku Adama Pavláska. A českou dvojici čeká hodně těžká skupina. Postupně totiž změří síly se Spojenými státy, domácí Austrálií a Španělskem. Druhou skupinu tvoří Francie, Německo, Velké Británie a Švýcarsko.

Že čeští tenisté mohou do bojů nastupovat bez tlaku na výsledek, vypovídá jejich žebříčkové postavení. Adam Pavlásek je mezi muži se svým 75. místem na žebříčku nejhorším, Lucie Hradecká jako 166. tenistka světa patří o sto míst za předposlední Španělkou Arruabarrenaovou mezi zúčastněnými na úplné dno.

Kdo tedy bude na v Perthu patřit k největším hvězdám?

Roger Federer

Žebříčkově nejlépe postaveným tenistou je domácí hvězda Nick Kyrgios, fanoušci se však těší na jinou hvězdu. Po více než půlroční pauze se na kurty vrátí Roger Federer. "Pamatuji si, že to byl dobrý přípravný turnaj na úvod sezony, a myslím, že i teď to bude perfektní," říká sedmnáctinásobný granslamový šampion, který se na turnaji přestaví spolu se svoji krajankou Belindou Bencicovou.

Pětatřicetiletý tenista se na dvorcích objevil naposledy ve Wimbledonu, kde vypadl v semifinále s Milosem Raonicem. Poté sezonu kvůli problémům se zády ukončil. Teď už je však opět plný sil. "Strašně se těším, tenis mi moc chyběl. Na druhou stranu musím říct, že nevím, co od sebe můžu očekávat. Výhodou je, že to nevědí ani soupeři,“ hrozí švýcarská legenda.

Nick Kyrgios

Nikdy nevíte, co udělá. Mezi fanoušky má mnoho příznivců a stejně tak řadu odpůrců. A to i v australském publiku. Když je v pohodě, porazí kohokoliv na světě. Když ne, na zápas se prostě vykašle. Jak už to konečně v řadě zápasů v minulé sezoně předvedl.



Naposledy se takto "blýskl" na turnaji v Šanghaji, kdy bez jakýchkoliv zastíracích manévrů odchodil zápas s Mischou Zverevem. "Když to lidi nebaví, nemusí se dívat, nikdo je nenutí," reagoval tehdy na kritiku jednadvacetiletý tenista. Za své chování dostal do vedení ATP třítýdenní trest a pokutu 25 tisíc dolarů.

"Na distanc lze koukat také tak, že jsem díky němu strávil víc času s lidmi, které mám rád, a také jsem hodně trénoval, takže jsem se dobře připravil na sezonu 2017," reagoval po svém Kyrgios.

Alexander Zverev

Za Kyrgiosem zaostává o jedenáct míst, přesto by sezona 2017 mohla patřit právě německému tenistovi s ruskými kořeny Alexandru Zverevovi. Téměř dva metry vysoký tenista disponuje drtivým servisem a stejně tak důrazným forhendem, na rozdíl od Kyrgiose se však obloukem vyhýbá jakýmkoliv skandálům. Jeho vzorem je Roger Federer a přesně v jeho stopách se devatenáctiletý mladíček snaží jít.

"Saša", jak se rodákovi z Hamburku přezdívá, se v roce 2016 dočkal prvního titulu na okruhu ATP, když vyhrál v domovině svých rodičů turnaj v Petrohradu. "Budu světová jednička, je to můj jasný cíl," nepochybuje o svém poslání Zverev. Ukáže to již na Hopmanově poháru?