Létající Federer je zpět. Napouštěním vany jsem končit nechtěl, rozesmál

O druhý hrají Belinda Bencicová s Heather Watsonovou. Poté je na programu smíšená čtyřhra. V úvodním utkání skupiny A porazila francouzská dvojice Kristina Mladenovicová, Richard Gasquet Německo reprezentované Andreou Petkovicovou a Alexanderem Zverevem 2:1.

Držitel 17 grandslamových titulů Federer v únoru podstoupil operaci kolena, French Open vynechal kvůli problémům se zády a v červenci předčasně ukončil sezonu, aby se mohl věnovat rehabilitaci. Ani v 35 letech ale nepomýšlel na konec kariéry.

😂😂😂 After sitting out the game for 6 months, people thot he might retire. @rogerfederer's response made me laugh!#Federer #SupportTheSwiss pic.twitter.com/UKKjKjxAii