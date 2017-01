Dobrý start Čechů. Veselý i Štěpánek postoupili v Dauhá do druhého kola

Veselý se v duelu s Yükselem, který v Dauhá startoval v hlavní soutěži na divokou kartu, mohl opřít o servis. O tři roky staršímu soupeři nenabídl ani jednu příležitost k brejku a celkem přišel při svém podání jen o pět fiftýnů. Po hodině a šesti minutých proměnil druhý mečbol. O postup do čtvrtfinále se může utkat s českou jedničkou Tomášem Berdychem, kterého zápas prvního kola čeká v úterý.

Veterán Štěpánek se do hlavní soutěže v katarské metropoli probil z kvalifikace a absolvoval třetí zápas ve třech dnech. S osmým nasazeným Baghdatisem bojoval téměř dvě hodiny, než finalista Australian Open z roku 2006 jeden game od porážky utkání skrečoval.

Štěpánek si postupem do druhého kola polepšil ve snaze o návrat do elitní stovky žebříčku. Pro dvojnásobného daviscupového vítěze, jemuž patří 107. pozice na světě, by nemuselo být konečnou ani druhého kolo. Hrát bude buď s Belgičanem Arthurem De Greefem (134. v pořadí ATP), nebo s Egypťanem Mohamedem Safvatem (199.).

Vítězně vstoupil do turnaje obhájce titulu Novak Djokovič ze Srbska, i když měl v duelu s Němcem Janem-Lennardem Struffem pomalejší začátek. Druhý nasazený hráč prohrával s 63. tenistou žebříčku už 1:5, set ale dovedl do tie-breaku a celý zápas k vítězství 7:6, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Dauhá (tvrdý povrch, dotace 1,334.270 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Veselý (ČR) - Yüksel (Tur.) 6:2, 6:3, Štěpánek (ČR) - Baghdatis (8-Kypr) 6:4, 5:3 skreč, Goffin (4-Belg.) - Haase (Niz.) 7:6 (7:4), 6:2, Zeballos (Arg.) - Mayer (Něm.) 6:7 (3:7), 6:4, 7:6 (11:9), Almagro (Šp.) - Lorenzi (It.) 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.