Kotyza: Plíšková je skutečná šampionka, spolupráce je každým dnem lepší

Devět odehraných setů, jediný prohraný a hned na prvním turnaji sezony v Brisbane jistá účast ve finále. Taková je bilance Karolíny Plíškové na začátku roku 2017. To vše pod vedením nového kouče Davida Kotyzy. Bývalý trenér Petry Kvitové nepochybuje, že může svoji novou svěřenkyni dovést k podobným úspěchům jako dvojnásobnou wimbledonskou šampionku. "Karolína je skvělá tenistka a má na to, aby se dostala až na vrchol," řekl v rozhovoru pro WTA Insider zkušený kouč.

Téměř osm let vedl Petru Kvitovou, krátkou anabázi s Caroline Wozniackou ukončil kvůli rodinným důvodům po pěti měsících. Nabídce na spolupráci se světovou šestkou však neodolal.

"Nečekal jsem, že budu zpátky tak brzy. Měl jsem úplně jiné plány, chtěl jsem strávit více času doma a objevit se jen na pár turnajích. Máme tříletého syna a v červnu čekáme další dítě," ozřejmil své důvody devětačtyřicetiletý kouč.



"Ale pak mi někdo zavolal (smích) a to pro mě bylo opravdu velké překvapení. Hned jsem věděl, že to chci vzít. A tak jsem zde," vysvětloval dobře naladěný Kotyza australským médiím.

Proč nabídce světové šestky neodolal, vysvětlil vzápětí. "Sledoval jsem nejen její výsledky, ale také způsob hry, kterým se na kurtech prezentuje. Karolínu znám velmi dobře i z Fed Cupu, je to pro mě nesmírně zajímavý člověk. Cítím, že může být skutečnou šampionkou, je obrovská osobnost. Teprve se vzájemně poznáváme, ale každým dnem je to lepší a lepší," pokračuje trenér.

Kotyza: Plíšková je pro mě výzvou

Bývalý kouč bývalé světové dvojky se nevyhnul ani srovnání Kvitové a Karolíny Plíškové. "Rozdíly? Petra hraje levačkou, Karolína je pravačka. Ale jinak jsou si dost podobné. Je pro mě trošku výhoda, že obě mají podobný styl. Petru jsem poznal opravdu důkladně, spolupracovali jsme spolu sedm let. Vím, jak se chovala v kritických situacích na kurtu. Karolínu tolik neznám, jsme teprve na začátku naší spolupráce. Je klíčové, abych ji poznal jako člověka, ale také ostatní lidi, kteří jsou kolem ní, to všechno je důležité, abychom spolu úspěšně spolupracovali."

Výzvou pro Davida Kotyzu je i osobnost Karolíny Plíškové. "Když jsem začal spolupracovat a Petrou Kvitovou, bylo jí osmnáct, Karolíně je čtyřiadvacet. Je však velmi vnímavá a chytrá, často spolu mluvíme o taktice, technice úderů a způsobu, jak zlepšit její hru. Pro mě je to velká inspirace a zároveň výzva. Je to trošku jiná komunikace než s Petrou, ale těším se na to," pokračuje kouč české jedničky.

A kde vidí největší slabiny své svěřenkyně? "Hra se skládá z celé řady dílčích věcí, které spolu navzájem souvisí. Nemůžete mluvit o taktice, když nemáte správnou techniku, namůžete řešit techniku, když nemáte dostatečnou fyzičku. Prosto jsem šťastný, že Karolína spolupracuje s dvěma slovenskými kouči, kteří se podílejí na její fyzické připravenosti. Odvádějí skvělou práci. Máme stejný pohled na to, co je u Karolíny třeba zlepšit a to je velmi důležité," pokračuje Kotyza.

K tomu, aby zlepšil hru Plíškové, využívá David Kotyza i statistická data. "Je důležité, jaký máte pocit ze hry, ale čísla jsou čísla. Ty nikdy nelžou. Jsou vždy pravdivá. Je klíčové najít ten správný poměr, kdy máte dát na statistiku a kdy na své pocity. A samozřejmě pocity samotné hráčky," dodává s úsměvem.

S Karolínou Plíškovou však všechny turnaje objíždět nebude. „Mluvil jsem se svojí ženou. Život na tour rozhodně není jednoduchý, ale myslím, že jsme našli dobrý kompromis. Nechci být s Karolínou všude, myslím, že je to velká holka a je schopná cestovat sama, s dalšími členy realizačního týmu nebo se svým otcem. Jsem přesvědčen, že takhle to bude fungovat ke spokojenosti všech,“ uzavírá Kotyza.