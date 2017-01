Plíšková je po velkém obratu v semifinále, o finále bude hrát i Siniaková

Plíšková je po velkém obratu v semifinále

Tenistka Karolína Plíšková si zahraje na turnaji v Brisbane semifinále. Svěřenkyně kouče Davida Kotyzy dnes předvedla obrat v utkání s Robertou Vinciovou a Italku poprvé v kariéře porazila 3:6, 6:2 a 6:2. Soupeřkou světové šestky v semifinále bude buď první hráčka světového žebříčku Němka Angelique Kerberová, nebo Ukrajinka Elina Svitolinová.

Karolína Plíšková předešlé dva zápasy s Vinciovou prohrála a první set v Brisbane nenasvědčoval, že se to změní. Po esu italské tenistky o první sadu přišla, ale od druhého setu se zlepšila, diktovala výměny a dokázala čelit i bekhendovým čopům Vinciové.

Druhou sadu Plíšková hladce získala, ale do třetí vstoupila ztrátou podání a vzápětí prohrávala 0:2. Pak ale získala šest her v řadě a radovala se z postupu. Semifinále si Plíšková zahraje poprvé od své loňské cesty do finále na US Open.

Strýcová v Aucklandu dohrála ve čtvrtfinále

Tenistka Barbora Strýcová skončila na turnaji v novozélandském Aucklandu ve čtvrtfinále. Čtvrtá nasazená s Američankou Lauren Davisovou prohrála po setech 1:6 a 6:7.

Ve stejné fázi turnaje vypadla Strýcová i ve čtyřhře, kterou hrála s Lucií Šafářovou, s níž v srpnu v Riu získala olympijský bronz. Nasazené jedničky k utkání proti krajance Renatě Voráčové a Nizozemce Demi Schuursové nenastoupily.

Třicetiletá Strýcová přišla v zápase s Davisovou čtyřikrát o servis a první game uhrála až za stavu 0:5. Druhý set byla vyrovnanější. Za stavu 4:5 podávala Američanka na výhru, ale Strýcová ještě dokázala duel posunout to tie-breaku. Zkrácenou hru však česká tenistka prohrála 4:7, šanci na semifinále ztratila po hodině a tři čtvrtě.

Siniaková pokračuje, Plíšková končí

Dvacetiletá Siniaková je v semifinále dvouhry na turnaji WTA poprvé od loňského září, kdy nakonec v Tokiu prohrála až ve finále.

V utkání se Stojanovičovou šla 52. hráčka světa rychle do vedení a první set bez problémů ovládla. Stejně stará Srbka si pak nechala mezi sety ošetřit levý stehenní sval, ale českou tenistku delší pauza z tempa nevyvedla. Znovu získala výhodu brejku a za stavu 5:3 a 40:0 měla při podání soupeřky první tři mečboly, které ještě nevyužila. V další hře udělala při čtvrtém mečbolu dvojchybu, ale pátý už proměnila.

"Na konci bylo těžké zápas dokončit, ale jsem ráda, že se mi to povedlo," řekla Siniaková na kurtu. "Mám radost z postupu do semifinále. Povedla se mi příprava před sezonou a doufám, že i v semifinále předvedu dobrý tenis," řekla přemožitelka světové čtyřky Rumunky Simony Halepové z druhého kola.

Levou rukou hrající šedesátá hráčka světa Plíšková nedokázala vzít Kontaové servis. Vypracovala si tři brejkboly, dva na začátku třetí sady a ten poslední na jejím konci, ale ani jednou neuspěla. Sama přišla o podání třikrát.

Plíšková si pomohla patnácti esy a zápas do rozhodující sady posunula po čtvrthodinovém tie-breaku, který vybojovala poměrem 13:11. Odvrátila ještě čtyři mečboly, při pátém poslala return z forhendu do sítě.

O postup do semifinále v Šen-čenu bojuje ještě Kateřina Siniaková. Přemožitelka rumunské favoritky Simony Halepové z 2. kola hraje se Srbkou Ninou Stojanovičovou, která v Šen-čenu začala v kvalifikaci.

Tenisový turnaj mužů a žen v Brisbane (tvrdý povrch):

Muži (dotace 495.630 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Raonic (1-Kan.) - Schwartzman (Arg.) 6:3, 6:2,

Thiem (4-Rak.) - Groth (Austr.) 7:6 (7:5), 6:3,

Dimitrov (7-Bulh.) - Mahut (Fr.) 6:2, 6:4.

Ženy (dotace 1 milion dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Cornetová (Fr.) - Cibulková (2-SR) 6:3, 7:5,

Muguruzaová (4-Šp.) - Kuzněcovová (5-Rus.) 7:5, 6:4,

Karolína Plíšková (3-ČR) - Vinciová (8-It.) 3:6, 6:2, 6:2.

Tenisový turnaj žen v Aucklandu (tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Davisová (USA) - Strýcová (4-ČR) 6:1, 7:6 (7:4),

Ostapenková (7-Lot.) - Brengleová (USA) 7:5, 6:3,

Konjuhová (8-Chorv.) - Ósakaová (Jap.) 3:0 skreč,

Görgesová (Něm.) - Wozniacká (3-Dán.) 1:6, 6:3, 6:4.

Čtyřhra - čtvrtfinále:

Voráčová, Schuursová (ČR/Niz.) - Šafářová, Strýcová (1-ČR) bez boje.

Tenisový turnaj žen v Šen-čenu (tvrdý povrch, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Kontaová (3-Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 6:7 (11:13), 6:3,

Siniaková (ČR) - Stojanovičová (Srb.) 6:3, 6:4.