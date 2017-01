Sport Magazín: exkluzivní rozhovor s Andym Murraym o Čechovi a Alim

Začal to Lionel Messi. Na něj navázal Cristiano Ronaldo. Po něm Manuel Neuer. A loni Novak Djokovič. Pátým vítězem ankety hledající nejvýraznější sportovní tvář uplynulého roku se stal olympijský šampion, ale nikoli Usain Bolt nebo Michael Phelps, jak by se možná očekávalo.

Znovu vládne tenista, který by si okamžitě mohl nárokovat i cenu pro Skokana roku. Protože to, co předvedl za minulých dvanáct měsíců temperamentní britský tenista, nedokázal nikdo jiný.

Proč právě Andy Murray?

Na obsáhlém prostoru pátečního Sport Magazínu najdete zdůvodnění volby, jeho profil, infografiku loňských výsledků a především exkluzivní rozhovor, v němž zdůrazňuje: "Své nejlepší tenisové dny mám teprve před sebou!"



