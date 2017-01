Češky daly elitě na frak! Plíšková se dere vzhůru, Siniakova učí své jméno

Je teprve začátek sezony, přesto má český fanoušek pořádný důvod k optimismu. Karolína Plíšková prolétla turnajem v Brisbane jako Šinkanzen, pomalejší jízdu jí vystavilo jen návěstidlo se jménem Roberty Vinciové. Deset vyhraných setů, jediný ztracený a finálová jízda proti Alize Cornetové (6:0, 6:3) pošle v pondělí českou jedničku na páté místo žebříčku.

„Teď už to může být jenom horší. Ale ne, začátek to je fakt dobrej na to, že jsem přípravu neměla úplně dobrou. Odehrála jsem tady pár dobrých zápasů, pár horších. Ale všechny jsem zvládla, takže fajn,“ reagovala s tradičním nadhledem nová svěřenkyně Davida Kotyzy.

Trošku jiný příběh napsala také v sobotu Kateřina Siniaková, která si došla pro svůj vůbec první turnajový titul do čínského Šen-čenu. Ve finále si proti Alison Riskeové také situaci příliš nekomplikovala, vyhrála 6:3, 6:4 a na celém turnaji ztratila jen o set více než Plíšková.

V novém vydání žebříčku se posune na začátek páté desítky, což je také její maximum. "Je to skvělý start do sezony a doufám, že se ještě budu zlepšovat," řekla na kurtu Kateřina Siniaková, kterou moderátor překřtil na Karolínu. VÍCE ZDE >>>

Serena s spol. úvod do sezony nezvládly

Pravý opak zažívá tenisová špička. Z hráček elitní pětky, do které ještě v neděli patřila Dominika Cibulková, se nejdále probila světová jednička Angelique Kerberová a Agnieszka Radwaňská. Obě skončily ve čtvrtfinále, ještě hůře dopadla Simone Halepová, Serena Williamsová a Dominika Cibulková které zvládly porazit jen jedinou soupeřku. Ale popořadě.

Světová jednička Angeligue Kerberová si zvolila stejně jako Plíšková turnaj v Brisbane, ale příliš se na něm nezdržela. Vypadla na třetí soupeřce, kterou byla světová třináctka - Ukrajinka Elina Svitolinová. Němka padla po setech 4:6, 6:3 a 3:6.

Katastrofální vstup do sezony zažila druhá hráčka světa Serena Williamsová. Dvaadvacetinásobná grandslamová vítězka skončila po mizerném výkonu ve druhém kole turnaje v Auklandu na Američance Brengleové. „Nepamatuji si, že bych někdy předvedla tak zoufalý tenis, byl to hrozný výkon. Hrála jsem... marně hledám slovo, které by nebylo sprosté,“ říkala po porážce 4:6, 7:6 a 4:6 pětatřicetiletá legenda.

Agnieszka Radwaňská byla nasazenou jedničkou a jasnou kandidátkou na vítězství na turnaji v Šen-čenu. Papírové předpoklady však na kousky roztrhala Američanka Alison Riskeová, která ve třetím kole turnaje Polku porazila ve třech setech, když v rozhodující sadě nadělila světové trojce dokonce kanára. Riskeová svoji jízdu ukončila až ve finále, kde prohrála s výborně hrající Kateřinou Siniakovou.

Znovu Šen-čen a další konec favoritky. Tentokrát dokonce už ve druhém kole. Rumunská tenistka Simone Halepová prohrála po setech 3:6, 6:4 a 5:7 se zjevením z Hradce Králové Kateřinou Siniakovou. Dvacetiletá Češka si tak připsala do té doby nejcennější skalp, když poprvé v kariéře porazila hráčku z první desítky. V semifinále si tento úspěch zopakovala, když ze hry poslala desátou tenistku světa Johannu Kontaovou.

Zkázu hráček z TOP 5 dokonala v Brisbane Dominika Cibulková. Slovenská hrdinka a vítězka Turnaje mistryň z minulého roku skončila ve druhém kole na Alize Cornetové, které podlehla ve třech setech. Rozjetou Francouzku zastavila ve finále až Karolína Plíšková.