Čechům se dařilo, dál jdou Šafářová, Strýcová i Veselý, končí jen Kristýna Plíšková

Tenistka Lucie Šafářová postoupila na turnaji v Hobartu hladce do druhého kola. Švýcarku Viktoriji Golubicovou porazila 6:3, 6:4 a její další soupeřkou bude Japonka Risa Ozakiová, která do hlavní soutěže prošla z kvalifikace. Ze hry venku je naopak Kristýna Plíšková, která nedotáhla nadějně rozehraný duel s Johannou Larssonovou a Švédce v prvním kole podlehla 7:6, 3:6, 1:6. V Sydney postoupila do druhého kola Barbora Strýcová, v Aucklandu pak Jiří Veselý.