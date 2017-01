Bída hvězd. Hoří slovenská hrdinka Cibulková i duo Kerberová, Serena

Deset zápasů, čtyři výhry, šest porážek... To není bilance hráče z druhé stovky světového žebříčku, ale hvězdné čtveřice Angelique Kerberová, Serena Williamsová, Simone Halepová a Dominika Cibulková. Start se ženské tenisové elitě opravdu nepovedl, což je zvlášť k blížícímu se startu Australian Open (16.1.) hodně velké překvapení.

Veliká očekávání budila už dlouho před začátkem nové sezony jména světové jedničky Angelique Kerberové, legendární Sereny Williamsové či vítězky Turnaje mistryň Dominiky Cibulkové. Po úvodních dvou turnajích (v případě Sereny jednom), však zůstávají jen rozpaky.

Ani jedna z jmenované trojice, stejně jako světová čtyřka Simone Halepová, totiž nedokázaly vyhrát dva zápasy po sobě a na své výkony z loňské sezony tak zatím mohou jenom vzpomínat.

Jak těžké je žít úděl světové jedničky, poznala už dvakrát v novém roce Angelique Kerberová. V loňské sezoně neprůstřelnou obranu německé hvězdy provrtaly jak Ukrajinka Elina Svitolinová v Brisbane ve druhém kole, tak teprve devatenáctiletý ruský supertalent Darja Kasatkinová v prvním kole turnaje v Sydney.

"První zápasy nové sezony jsou vždycky těžké. Ještě jsem se nedostala do rytmu, dělám hrozně moc chyb a nemám cit pro míč," vysvětlovala nečekaný kolaps německá jednička. "Je to těžká porážka, ale aspoň jsem si před cestou do Melbourne zahrála zápas. Odehrála jsem teprve dva turnaje, nedělala bych z toho drama," hledala aspoň nějaká pozitiva za pár dní devětadvacetiletá Němka.

Dvojnásobná grandslamová vítězka tak má letos na kontě jediné vítězství a to pořádně upocené. K tomu, aby vyhrála svůj první zápas v roce 2017, potřebovala zdolat australskou tenistku Bartyovou až po třísetové bitvě. Dvacetileté tenistce přitom patří až 232. příčka světa.

Serena: Nemám pro svoji hru slušný výraz

To Serena si letos střihla zatím jen dvě utkání. A především na to druhé nebude ráda vzpomínat. V prvním zápase roku 2017 v Aucklandu ještě přehrála Francouzku Parmentierovou, ve druhém však prožila tenisovou noční můru. Po mizerném výkonu, který „ozdobila“ 88 nevynucenými chybami, podlehla 69. hráčce světa Američance Brengleové 1:2 na sety.

„Nepamatuji si, že bych někdy předvedla tak zoufalý tenis, byl to hrozný výkon. Hrála jsem... marně hledám slovo, které by nebylo sprosté,“ říkala po porážce 4:6, 7:6 a 4:6 pětatřicetiletá legenda.

Forma Cibulkové je pryč

Jestli někdo tvrdě poznává tenisovou realitu, pak je to Dominika Cibulková. Slovenská bojovnice, která šokovala fantastickými výkony a vítězstvím na Turnaji mistryň, rozjela sezonu hodně mizerně. Prakticky přesně kopíruje Angelique Kerberovou.

I ona ještě s odřenými zády vydřela úvodní zápas v Brisbane, když po velké bitvě porazila Číňanku Zhangovou, pak však přišla dvousetová porážka s Cornetovou a naposledy rychlý konec i v Sydney, kde nestačila na Bouchardovou.

„Každý zápas proti elitní hráčce je měřítkem kvality, kde se aktuálně nachází moje hra. Vždy, když jsem hrála proti Cibulkové, tak jsem musela tvrdě bojovat. Dneska jsme hrály obě útočně a nutily jedna druhou k chybám,“ popsala svůj triumf nad světovou šestkou Kanaďanka.

Jásat nemůže ani světová čtyřka Simone Halepová, která si zatím zahrála jen na turnaji v Šen-čenu, kde podlehla ve druhém kole pozdější vítězce Kateřině Siniakové.

To český fanoušek může být zatím nadšený. Karolína Plíšková ovládla turnaj v Brisbane, již zmiňovaná Kateřina Siniaková v Šen-čenu a výborně se daří i Barboře Strýcové, která si zahrála čtvrtfinále v Aucklandu, ve stejné fázi je po vítězství na Vinciovou v Sydney.