Kaderka v TAK URČITĚ: Za Berdychem není díra, Štěpánkovi zatleskám

O úspěších českého ženského tenisu

„Třeba Bára (Strýcová) je holka, která dvakrát vyhrála Australian Open jako juniorka. Jako šestnáctiletá byla mistryně světa, absolutní světová špička, v té době lepší než Šarapovová. Potom jí Maria a ostatní z absolutní špičky trošku utekly, Bára byla okolo padesátky na světě. Teď se ukázalo, jak je strašně šikovná, jak vyzrála a pomalu spěje do desítky. Je za tím obrovská spousta práce a energie. Je za tím obrovské nadšení českých tenisových rodičů, ti jsou vždycky na začátku nejdůležitější. Tehdejší děti, dneska světové hvězdy, dostaly před dvaceti lety v Česku obrovskou šanci, masivní a velkorysou podporu, jaká není asi v žádné federaci na světě. Teď jsou tady výsledky.“

O díře po Tomáši Berdychovi

„Taková díra tady není. Podívejte se, kde jsou Švédové a spousty dalších dřívějších nejsilnějších federací. Každá země se po určité období trápila, nebyla na světové špičce věčně. Veselý byl třicátý na světě, porazil Monfilse Djokoviče, je to dneska skvělý tenista. Adam Pavlásek už patří mezi hráče první stovky, ve čtyřhře se Štěpánkem v Davis Cupu byl v Indii na kurtu absolutní jednička. Dalibor Svrčina (ročník 2002) je v juniorské kategorii nejlepší na světě, Patirk Rikl, když bude zdravý, dokáže hrát skvělý tenis, jsou tam i další. Nemluvil bych o dírách.“

Rád zdůrazňuje, že za jeho funkci mluví výsledky. Ty má český tenis v posledních letech skvělé, což mu pochopitelně dělá radost. Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka v rozhovoru pro pořad O2 Sport Tak určitě, který vzniká ve spolupráci s iSport.cz, hovořil o mnoha tématech. Například o skvělých výsledcích českých žen, žebříčkovému poklesu tenistů, osobních rozepřích i práci na svazu.

O svazové podpoře tenistů

„V našem projektu v mini a baby tenisu je 460 klubů, to dělá tisíce dětí, jde o projekt pro děti od šesti do devíti let. Naše členská základna dělá asi 75 tisíc členů, mládež je u nás na prvním místě. Podpora svazu začíná právě baby a mini tenisem, do něj investujeme i za podpory obchodních partnerů. Klubům dodáváme rakety, různé sety na menší hřiště. Poté můžou děti hrát soutěže družstev i jednotlivců. Tam dotujeme kluby podle účasti a úspěchů. Pak jsou tréninková střediska mládeže, napříč Českem je jich šestnáct. Máme pět středisek vrcholového tenisu a dvě národní tenisová centra v Praze a Prostějově. Jsem háklivý na to, když se někdo otírá o český tenis. V globální konkurenci hrozně těžko hledám tak úspěšný český produkt, jako je český tenis.“

O své kontroverznosti

„Jsme za to rád. Já se s ničím nemažu, dělám věci podle nejlepšího vědomí a svědomí, říkám všechno popravdě do očí. Spousty lidí mě nemůže milovat, ty, co jsem dávno před lety musel vyprovodit, ti mě budou navěky nenávidět. S tím umím žít, to mi vůbec nevadí. V Česku je zřetelná zlomyslná až zlobná závist, kterou si kazíme život. Úspěšným se neodpouští, nemám pocit, že to, co jsem v tenise odpracoval, by bylo špatně.“

O sporech s Radkem Štěpánkem

„S Radkem Štěpánkem jsme si asi dva roky zpátky podali ruku (více o tématu čtěte ZDE), padla při tom věta, že historie neexistuje. On nějakou dobu nehrál Davisův pohár, bylo to dáno i vztahy kolem něj, určitě to nebylo kvůli mně, to je absolutní nesmysl. Radka jsem míval hodně rád, uznávám jeho velký talent pro tým, atmosféru, jak umí dělat legraci. Když byl daviscupovým šampionem, byl na koni, v té době jsem s ním nebojoval a nechal to vyšumět. S hvězdou se bojovat nemůže. Že jsem nesměl o šatny, to už byly takové bubliny. Všude se to vyprávělo. Jistou dobu jsme ani já neměl chuť s ním komunikovat, ale to je všechno je historie. Každému jeho fiftýnu budu tleskat, chovat se k němu slušně a to samé by mělo být u něj.“