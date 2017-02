Plíšková drtí soupeřky: Překvapuji i sama sebe, tohle jsem nečekala

Jen vítězka Australian Open Serena Williamsová posbírala za letošní rok víc bodů do žebříčku než česká jednička Karolína Plíšková. Její letošní účet = 1370. Jen pro představu – loni pracovala na takový objem bodů až do půlky června. Nyní však zažívá diametrálně odlišné časy. To potvrdila i ve finále v Dauhá, kde svou hrubou silou zametla s dánskou krasotinkou Caroline Wozniackou 6:3, 6:4.



Loni jste měla po turnaii v Dauhá bilanci 6:4, letos to je 15:1. Tají se vám dech z toho, jak se daří?

„Je fakt, že sezona jde až překvapivě dobře. Takový začátek myslím nečekal nikdo. Ani já ne, takže překvapuju i sama sebe. Na druhou stranu v Brisbane i tady jsem byla favoritka, i když s některými hráčkami jsem měla špatnou bilanci. Nakonec i čtvrtfinále z grandslamu v Melbourne beru jako dobré, i když jsme tam všichni po té porážce byli zklamaní. Ale když se na sezonu koukneme celkově po dvou měsících, je to docela úspěch.“

„Určitě. Wozniackou, Domču i Vinciovou v Brisbane jsem porazila vůbec poprvé. Snad jsem zase o něco lepší hráčka. A hlavně mám dobrou taktiku od Davida (nového kouče Kotyzy), který všechny tyhle holky výborně zná. Docela mi pomohl.“„To je pravda. Zná ji úplně do detailu. Napsal mi toho o její hře stohy a všechno do písmena sedělo. Dobrá týmová práce.“„Docela hodně. Ale nakonec se to čekání vyplatilo. Já tady první tři dny nadávala, protože jsem po Fed Cupu vždycky unavená a tady se furt nehrálo, protože pršelo. Ale nakonec mi to asi i pomohlo, odpočinula jsem si. V pátek jsem zvládla i ty dva zápasy za den, což se mi ještě nestalo. Ten druhý s Dominikou (Cibulkovou) byl opravdu hodně těžký (6:4, 4:6, 6:3). Ale zvládla jsem je v pohodě.“„Úplně stoprocentně. Sice jsem byla na tenise v pátek od rána do noci, ale v noci jsem se dobře vyspala, finále se hrálo až večer, měla jsem do něj další půlden na zregenerování. Takže v pohodě.“„Na tohle moc nekoukám, záznamy si nevedu. Nejdůležitější je pro mě výhra. Ale samozřejmě jsem v tom zápase cítila, že i v tom větru servíruju dobře. Vlastně celou dobu jsem hodně dobře využívala ty zdejší složité podmínky. Kromě větru byla i hrozná zima a mně to nevadilo, spíš naopak. Servisem jsem dělala hodně bodů, což mi vyhrálo semifinále i finále.“„Nevynechávám, jedu dál. V prvním kole mám volný los, zase budu mít čas si odpočinout.“