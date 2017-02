Plíšková sjela novináře: Vinciová? S tou hraje moje sestra, je to furt dokola

Splést si Karolínu Plíškovou s identickým dvojčetem Kristýnou, není nic těžkého. Na první pohled nerozeznatelné sestry motají hlavu i lidem z jejich nejbližšího okolí. To, co však předvedl jeden z novinářů na turnaji v Dauhá, který česká jednička ovládla, už přeci jen bylo trošku moc. "Teď jedete do Dubaje, kde jste nenasazená a čeká vás Roberta Vinciová," oznámil světové trojce zcela zmatený žurnalista.