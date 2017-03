Těžký návrat Kvitové: Kde bude na žebříčku? Jaké turnaje bude hrát?

Dvacátého prosince loňského roku zasáhl do života české hvězdy do této doby stále neznámý lupič, který Kvitovou přepadl v jejím prostějovském bytě a pořezal jí šlachy na levé ruce, v které tenistka drží raketu. Následoval okamžitý převoz do nemocnice a operace.

„Máme za sebou padesát procent úspěchu. Teď, když jsou rány zahojené, je to třeba šedesát procent, ale pořád si nemůžeme pískat, že je vyhráno. Kdyby už bylo všechno zahojené a Petra byla zpátky na kurtu, byl bych mnohem radši,“ říkal po operaci chirurg Radek Kebrle, který zákrok prováděl.

Rehabilitace si dle lékařů může vyžádat i půlroční pauzu. Co to pro českou hráčku v praxi znamená?

Pád žebříčkem

Petře Kvitové patří v současné době dvanáctká příčka, její pád však bude brzy následovat. S přibývajícími turnaji budou fulnecké rodačce vypadávat body z žebříčku, které se počítají za posledních 52 týdnů.

Na jakém místě své jméno po návratu najde, bezprostředně záleží na době, po které se na okruh vrátí. Pro příklad, kdyby se její comeback uskutečnil dle nejoptimističtějších odhadů po Wimbledonu, tedy v první polovině června, přišla by o 1073, na žebříčku by se propadla zhruba k třicáté příčce. Pokud by si však rehabilitace vyžádala vynechání celé sezony, jméno Petry Kvitové by z rankingu vypadlo úplně.

V podobné situaci, i když z úplně jiného důvodu než Petra Kvitová, bude bývalá světová jednička Maria Šarapovová. Její tenisová přestávka však byla zaviněna dopingovým skandálem z Australian Open z minulého roku, na své cestě zpět na výsluní se tak bude muset spolehnout především na divoké karty od pořadatelů.

<p><span>Tenistka Petra Kvitová poprvé od úterního napadení vystoupila na veřejnosti. Na setkání s novináři dorazila po propuštění z nemocnice, kde absolvovala operaci pododané levé ruky. „Žiju," bylo první slovo, které řekla, když usedla za stůl. „O svém návratu jsem pak nepochybovala ani vteřinu. Víra byla větší po operaci, než když jsem do ní jela a necítila prsty," uvedla dvojnásobná wimbledonská vítězka.</span></p>

Status chráněné hráčky

Pád žebříčkem však Petru Kvitovou tak moc bolet nemusí. Dle pravidel bude sedmadvacetiletá tenistka moci využít tzv. "chráněný žebříček“, který jí umožňuje startovat na osmi turnajích na základě umístění, na kterém byla při posledním odehraném turnaji.

Ten Kvitová odehrála v čínském Zhuhai, kde z pozice třinácté hráčky světa turnaj vyhrála. Posledním utkáním české tenistky před útokem byl finálový fedcupový duel s Francií, kde podlehla Caroline Garciaové.

Možnost využít chráněný žebříček je vyhrazená pro tenistky, které zranění vyřadilo ze hry na nejméně šest měsíců. Nejzazší limit pro využití tohoto pravidla je 24 měsíců ode dne zranění.

I chráněný žebříček má však svá omezení. Nastoupit do osmi turnajů z pozice světové třináctky bude moci Petra Kvitová po dobu jednoho roku od svého návratu. Pokud by se v této době znovu zranila, může po třech měsících požádat o "zmrazení" své pozice až na jeden rok.

Nadějí jsou i divoké karty

„Nezbývá mi nic jiného, než se dívat do budoucnosti. Je mi jedno, jak dlouho to bude trvat – tři měsíce, půl roku, rok. Chci se vrátit,“ říkala s vírou v hlase po operaci tenistka.

Petra Kvitová se však bude moci kromě chráněného žebříčku spolehnout i na divoké karty od pořadatelů, které s velkou jistotou podobně jako v případě Marie Šarapovové nebude mít problémy získat.

Víru v návrat Petry Kvitové má kromě trenéra Jiřího Vaňka i její kondiční kouč David Vydra. „Pro nás bude výhra, až nám podá levou ruku a chytí raketu. Všechno záleží na doktorech. Když řeknou, jeďte do tepla, pojedeme tam. Když řeknou, buďte tady, choďte na převazy, uděláme to. Petra se jednou vrátí a všichni budou koukat."

Petra Kvitová v současné době podstupuje rehabilitaci, její zranění se dle posledních informací hojí dobře.