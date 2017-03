Murray ovládl turnaj v Dubaji. Tenisová jednička slaví svůj 45. titul

Devětadvacetiletý rodák z Glasgow nezačal dobře a po dvou ztracených servisech prohrával 1:3, ale od té doby prakticky nedal soupeři šanci. Získal pět gamů v řadě a nakonec za 73 minut celý finálový zápas. Zakončil ho čistou hrou. Vzájemnou bilanci s Verdascem, 35. hráčem žebříčku, si vylepšil na 13:1.

Nejtěžší chvíli na turnaji Murray zažil ve čtvrtfinále, v němž odvrátil Němci Philippu Kohlschreiberovi sedm mečbolů. "Často, když projdete zápasem, jako byl tenhle, uklidní vás to do zbytku turnaje. Dnes už to bylo dobré a cítím se silný," pochvaloval si lídr světového žebříčku.

Dubaj pro něj byla třetím turnajem sezony. V Dauhá prohrál finále se Srbem Novakem Djokovičem a na Australian Open senzačně vypadl v osmifinále s Němcem Mischou Zverevem.

Tenisový turnaj mužů v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,617.160 dolarů):

Dvouhra - finále:

Murray (1-Brit.) - Verdasco (Šp.) 6:3, 6:2.

Čtyřhra - finále:

Rojer, Tecau (4-Niz./Rum.) - Bopanna, Matkowski (Indie/Pol.) 4:6, 6:3, 10:3.