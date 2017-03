Skvělý start! Kristýna Plíšková v Indian Wells vyřídila parťačku Šafářové

Česká tenistka Kristýna Plíšková vstoupila do turnaje v Indian Wells suverénní výhrou nad Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou. Vítězku čtyřhry na Australian Open, jež ve dvouhře startuje na divokou kartu, v 1. kole porazila 6:0, 6:3.

Sestra světové trojky Karolíny Plíšková hraje na turnaji v Indian Wells, který je někdy nazýván pátým grandslamem, poprvé v kariéře přímo v hlavní soutěži a poprvé v ní také uspěla.

Vloni po postupu z kvalifikace v 1. kole ztroskotala, tentokrát ale nezaváhala. První set vyhrála nad deblovou partnerkou Lucie Šafářové bez ztráty gamu za 25 minut, ve druhé sadě získala podání soupeřky dvakrát a po hodině a deseti minutách proměnila první mečbol.

Jen dvě hry ztratila v úvodním utkání Mónica Puigová z Portorika. Olympijská vítězka z Ria de Janeiro porazila domácí Danielle Colinsovou 6:0, 6:2 a ve druhém kole se utká s třetí nasazenou Karolínou Plíškovou, která v pavouku zaujala místo po odhlášené jedničce Sereně Williamsové.

"Není to pro mne velká změna. Počítala jsem s těžkou soupeřkou, pokud se dostanu do druhého kola, a těžkou soupeřku taky budu mít," konstatovala Puigová, jež všechny tři předchozí duely s Plíškovou prohrála.

Kristýna Plíšková se o postup do 3. kola utká s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska. Jediný vzájemný zápas s ní vloni v Katovicích prohrála. Sedmnáctou nasazenou Barboru Strýcovou, která měla v úvodním kole stejně jako Karolína Plíšková volný los, čeká Sara Erraniová. Vzájemnou bilanci vede Italka 7:2.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Ženy (dotace 7,699.423 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Kristýna Plíšková (ČR) - Matteková-Sandsová (USA) 6:0, 6:3,

Flipkensová (Belg.) - Bellisová (USA) 4:6, 6:1, 6:4,

Larssonová (Švéd.) - Giorgiová (It.) 7:6 (7:3), 6:3,

Wang Čchiang (Čína) - Bondarenková (Ukr.) 5:7, 6:4, 6:4,

Dayová (USA) - Naraová (Jap.) 6:3, 6:4,

Puigová (Portor.) - Collinsová (USA) 6:0, 6:2,

Wickmayerová (Belg.) - Siegemundová (Něm.) 6:3, 3:6, 6:4,

Brengleová (USA) - Mariaová (Něm.) 6:4, 6:2,

Chiricová (USA) - Schiavoneová (It.) 6:3, 6:3,

Bencicová (Švýc.) - Pironkovová (Bulh.) 6:4, 6:1,

Rodinová (Rus.) - McHaleová (USA) 6:1, 6:0,

Erraniová (It.) - Minellaová (Luc.) 1:6, 6:4, 7:5,

Kontaveitová (Est.) - Doiová (Jap.) 7:5, 6:4.