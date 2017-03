Trůn na dohled. Co chybí Karolíně Plíškové k pozici světové jedničky?

Psal se leden 2012 a Petru Kvitovou dělily dva vítězné zápasy od toho, aby se stala světovou jedničkou. Tenkrát to rodačce z Fulneku nevyšlo, letos se o podobný kousek může pokoušet Karolína Plíšková. Situaci má složitější než její krajanka, přesto rozhodně ne nepřekonatelnou. Co chybí současné světové trojce k tomu, aby se za pár týdnů stala nejlepší tenistkou planety?

Dvacet odehraných zápasů, pouhé dvě porážky, dva turnajové triumfy, navíc zatím semifinále na probíhajícím Indian Wells... To je bilance v úterý pětadvacetileté české jedničky.

Jízda sezonou 2017 v podání lounské rodačky nemá chybu. Naposledy se o tom mohla přesvědčit grandslamová šampionka z Roland Garros Garbiňe Muguruzaová.

"Rozhodně to tady byl můj nejlepší zápas. Hrála jsem proti hodně kvalitní soupeřce, takže úroveň hry šla hnedka o něco výše," říkala Plíšková po čtvrtfinálové výhře nad rodačkou z Venezuely dvakrát 7:6.

A tím to však rozhodně končit nemusí. V semifinále čeká na fedcupovou hrdinku Světlana Kuzněcovová. A právě ruská bojovnice se může stát první z devíti překážek, které česká tenistka musí zdolat, pokud se bude chtít už v dubnu dostat na pozici světové jedničky.

K uskutečnění svého snu by Karolína Plíšková musela ovládnout turnaj v Indian Wells i ten následný v Miami a spoléhat se na to, že světová dvojka Angelique Kerberová nedojde právě v Miami dále než do osmifinále, což k hodně nevyrovnaných výkonech dvojnásobné grandslamové šampionky není nic nereálného.

Svěřenkyni Davida Kotyzy nahrává fakt, že v Miami obhajuje pouhých deset bodů, německá tenistka zde došla loni až do semifinále, za které brala 390 bodů.

Úřadující královna Serena Williamsová stále bojuje se zdravotními problémy, kromě Indian Wells by neměla startovat ani v Miami a v žebříčku se propadne až za českou hráčku.

"Jo, bylo by hezké být jedničkou, ale nehrotím to. Prioritou jsou pro mě grandslamy," zůstává při zemi Plíšková.