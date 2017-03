Tenisový génius letí žebříčkem: Od narození je hluchý, porazil už i Rosola

Že není s jejich synem všechno v pořádku, se Duckovi rodiče dozvěděli v jeho dvou letech na běžné kontrole. "Doufali jsme, že nejde o nic vážného, že všechno bude brzy v pořádku. Nebylo. Doktor nám řekl, že náš syn je zcela hluchý. Nebyli jsme schopní žádné reakce. Jen jsme stáli a dívali se před sebe. Byla to bezmoc," říkali Park Mi-ja a její manžel Lee Sang-jin. Rodiče malého Lee Duck-hee však začali s krutým osudem bojovat. "Byl to náš první syn. Rozhodli jsme se, že pro něj uděláme všechno. Ihned jsme se začali zajímat o způsob vzdělávání, možnosti komunikace a snažili jsme se získat maximum informací, abychom život našemu dítěti co nejvíce zpříjemnili," pokračuje Lee Sang-jin. Ve čtyřech letech začal Lee Duck-hee navštěvovat specializovanou školu pro sluchově postižené v Chungju. "Chtěla jsem, aby se co nejdříve začlenil mezi slyšící lidi. Viděla jsem, že ostatní děti umí jen znakovou řeč a když chtějí něco říci řidiči autobusu, musejí mu to napsat. Pak jim je osmnáct devatenáct let a nic neumí. Těžko si pak hledají práci. To jsem u svého syna nechtěla," vzpomíná matka mladého tenisty.



Mladý Lee Duck-hee se brzy naučil odezírat. "Jsme na syna hrdí. Jen velmi malé procento hluchých dětí se dokáže socializovat mezi normální společnost. Hodně z nich se vzdá, žijí pod ochranou svých rodičů a oni se o ně starají. Chtěli jsme, aby náš syn žil normální život, byl soběstačný a svobodný," říká Duckův otec.



K tenisu Ducka přivedl jeho bratranec Woo Chung-hyo. "Moc mě ta hra zaujala. Líbilo se mi to. Říkal jsem si, proč bych to také nemohl zkusit. Můj bratranec mi dal raketu, zkusil jsem si pár úderů a propadl jsem tomu," říká obdivovatel Rogera Federera Duck-hee. "Od začátku jsme synovu kariéru brali naprosto vážně. Když jsme najali prvního kouče, řekli jsme mu, že v žádném případě nechceme, aby to bral jenom jako legraci, jako čas, kdy je třeba jen zabavit našeho syna. Říkali jsme mu, aby nám na rovinu řekl, kdyby na tenis neměl. Pak bychom hledali jinou cestu," vypráví matka mladého Korejce. "Devadesát procent lidí z našeho okolí nám říkalo, že náš syn nemůže hrát profesionální tenis. Povídali, že teď si jen tak hraje a zvládá to, protože míček létá pomalu a tak ho trefí. Ale dospělý tenis že nemůže zvládnout, že nebude schopen reagovat na prudce vypálený míč," vzpomíná Park, která pracuje jako kadeřnice. "Duck to však nikdy nevzdal a my také ne. Jsme na syna hrdí," uzavírají šťastní rodiče.