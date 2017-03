Plíšková po konci v Indian Wells: Takové zápasy potřebuju, beru to pozitivně

"Ona dnes téměř nechybovala při hře od základní čáry. Hrála moc dobře i dobře podávala. Už jsem s ní několikrát hrála, ale tohle byl její nejlepší zápas," řekla Plíšková na tiskové konferenci. Skvělou bilanci v sezoně si pokazila na 19:3, ale snažila se na prohru nahlížet z lepší stránky.

"Přesně takové zápasy potřebuju. Byl to můj třetí letošní prohraný, ale z nich určitě ten nejlepší. A to je rozhodně pozitivní," dodala česká jednička, jež mohla v případě titulu v Indian Wells a následně i v Miami zaútočit na světový trůn.

Osmá nasazená Kuzněcovová si v Indian Wells zopakuje finálovou účast z let 2007 a 2008, tehdy však titul nezískala. V neděli o něj bude bojovat se svou krajankou Jelenou Vesninovou, která v druhém semifinále zdolala Francouzku Kristinu Mladenovicovou 6:3, 6:4.

"Dala jsem do toho všechno a bojovala o každý míč. I kdyby Karolína některý set vyhrála a šly jsme do třetího, určitě bych dál bojovala až do konce. No a kdyby mě porazila, i tak bych si řekla: dobrá práce," pochvalovala si špičkovou úroveň semifinálové bitvy Kuzněcovová.

Podobně jako ve čtvrtfinále se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou rozhodovaly dnes v obou setech tie-breaky, tentokrát však zkrácená hra Plíškové štěstí nepřinesla.

Turnaj v Indian Wells pro Češky zakletý

Vstup do zápasu se čtyřiadvacetileté rodačce z Loun nevydařil a hned dvakrát za sebou ztratila své podání. Při soupeřčině servisu sice snížila na 1:3, ale v desátém gamu musela odvracet setbol, než srovnala na 5:5. Kuzněcovová pak set po hodině hry získala v tie-breaku poměrem 7:5.

Problémy s podáním, které je obvykle její velkou zbraní, měla česká hráčka i v úvodu druhé sady. Ta opět dospěla do tie-breaku, v němž měla znovu navrch Ruska a po necelých dvou hodinách hry proměnila hned první mečbol.

Turnaj v Indian Wells, který v tenisové hierarchii stojí hned za čtyřmi grandslamy, tak zůstává pro české tenistky dál zakletý. Do finále tady postoupila dosud jen Helena Suková, v roce 1990 prohrála s Martinou Navrátilovou.

Letošní finále bude ruskou záležitostí. O prémii milion dolarů si Kuzněcovová zahraje s Vesninovou, která je nasazená až jako číslo 14. Na cestě do finále však vyřadila mimo jiné Němku Angelique Kerberovou, která se v pondělí vrátí na místo světové jedničky. Spoluhráčky z ruského fedcupového týmu mají zatím vyrovnanou bilanci 1:1.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 7,913.405 dolarů):

Dvouhra - čtvrtfinále:

Sock (17-USA) - Nišikori (4-Jap.) 6:3, 2:6, 6:2.

Čtyřhra - semifinále:

Kubot, Melo (8-Pol./Braz.) - J. Murray, Soares (6-Brit./Braz.) 3:6, 7:5, 10:5.

Ženy (dotace 7,699,423 dolarů):

Dvouhra - semifinále:

Vesninová (14-Rus.) - Mladenovicová (28-Fr.) 6:3, 6:4,

Kuzněcovová (8-Rus.) - Kar. Plíšková (3-ČR) 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).