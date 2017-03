Turnaj v Miami přišel o další hvězdu, po Murraym se odhlásil i Djokovič

"Omlouvám se fanouškům, kteří si kvůli mně koupili lístky, ale bohužel jsem zraněný a nemůžu hrát," napsal na svém twitterovém účtu bez dalších podrobností Djokovič, který před pár dny v Indian Wells ztroskotal ve čtvrtém kole na Australanu Nicku Kyrgiosovi.

Později na webových stránkách turnaje, který vyhrál celkem šestkrát včetně posledních tří ročníků, svoje problémy upřesnil. "Doktor mi důrazně doporučil, abych si dal pauzu kvůli zraněnému lokti. Ten mě trápí už několik měsíců a minulý týden se to zhoršilo," uvedl Djokovič.

"Udělám vše, co je v mých silách, abych se dal do pořádku a vrátil se na kurty co nejdříve," řekl srbský tenista.